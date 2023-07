Electronic Arts – Bullische Ansage

Der US-Spiele- und Mediaentwickler Electronic Arts hält sich seit nunmehr Anfang 2021 in einem intakten Abwärtstrend auf, diesem steht allerdings ein nicht zu weit entfernter Doppelboden entgegen und in jüngster Zeit sogar ein Anstieg an die obere Trendbegrenzung. Sollte demnach ein Ausbruch darüber gelingen, dürften sofortige Kaufsignale mit Zielen an den Rekordständen der letzten Jahre aktiviert werden .