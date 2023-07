PALO ALTO NETWORKS - Angst vor Microsoft?

Palo Alto Networks Inc. - WKN: A1JZ0Q - ISIN: US6974351057 - Kurs: 232,640 $ (NYSE)

Die Aktie des Cybersecurity-Unternehmens Palo Alto Networks befindet seit vielen Jahren in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im April 2023 markierte der Wert ein Allzeithoch bei 213,93 USD. Danach konsolidierte er zwar ausführlich, aber Anfang Juni gelang der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch. Inzwischen liegt dieses bei 258,88 USD und stammt vom 05. Juli 2023

Seit diesem Hoch kommt es zu Gewinnmitnahmen. Diese nahmen gestern Fahrt auf. Grund dafür war eine Meldung von Microsoft, nachdem der Konzern verstärkt in Cybersecurity investieren wolle. Mein Kollege Oliver Baron hat diese Meldung in seinem Artikel „MICROSOFT setzt Cyber-Security-Anbieter unter Druck“ aufgearbeitet.

Wo bieten sich wieder Chancen?

Die Aktie von Palo Alto Networks könnte in den nächsten Tagen noch etwas zurücksetzen und in Richtung des alten Allzeithochs bei 213,63 USD abfallen. Dort bestünde eine gute Chance dafür, dass die Aktie wieder nach oben abdreht und in Richtung Allzeithoch steigt. Bei einem Ausbruch darüber könnte der Wert einen weiteren Schritt in Richtung des großen Ziels bei 358 USD gehen.

Sollte der Wert allerdings unter das log. 38,2% Retracement bei 200,28 USD abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung EMA 200 bei aktuell 144,62 USD oder an die Unterstützungszone zwischen 134,33 - 132,22 USD gerechnet werden.

Fazit: Die aktuellen Gewinnmitnahmen fallen zwar deutlich aus, gefährden aber das mittel-langfristige Bild bisher nicht. Die Rally ist intakt. Neue Kaufchancen lassen aber noch auf sich warten.

Palo Alto Networks Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)