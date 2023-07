EQS-News: ALBIS Leasing AG: Ordentliche Hauptversammlung abgehalten – Rückkehr zur Dividendenfähigkeit für das Geschäftsjahr 2023 geplant

EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

ALBIS Leasing AG: Ordentliche Hauptversammlung abgehalten – Rückkehr zur Dividendenfähigkeit für das Geschäftsjahr 2023 geplant



14.07.2023 / 12:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ordentliche Hauptversammlung in Hamburg abgehalten

Steigerung der Profitabilität im ersten Halbjahr 2023 berichtet

Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 geplant Hamburg, 14. Juli 2023. Die ALBIS Leasing AG blickt bei ihrer virtuellen, ordentlichen Hauptversammlung am gestrigen Donnerstag, 13. Juli 2023, auf ein gutes Geschäftsjahr 2022 und eine Steigerung der Profitabilität im ersten Halbjahr 2023 zurück.



Mitten im internen Transformationsprozess und in einem herausfordernden Marktumfeld, hat die ALBIS Leasing AG alle ihre Prognosen und Versprechen für das Jahr 2022 erfüllt. Wie prognostiziert, hat die ALBIS im Geschäftsjahr 2022 ein Neugeschäft von 100 Millionen Euro erreicht und ein Ergebnis am oberen Ende des Prognoserahmens erzielt.



Trotz einer Korrektur des Neugeschäftsvolumens für das erstes Halbjahr 2023, konnte die ALBIS Leasing AG ihre Ergebnisprognose für 2023 deutlich anheben. Dies liegt in der Steigerung der operativen Erträge bei einer stabilen Kostenbasis begründet. Durch diese Entwicklung hat die ALBIS ein solides Fundament für profitables Wachstum gelegt.



Die Hauptversammlung entlastete die Vorstände und die Mitglieder des Aufsichtsrats. In den zahlreichen Redebeiträgen wurde die Zukunftsoffensive der ALBIS gelobt. Die Aktionäre zeigten sich sehr zufrieden mit der Entwicklung und dem Ausblick für die kommenden Jahre.



Die ALBIS Leasing AG strebt eine Rückkehr zur Dividendenfähigkeit an. Für 2023 ist es das Ziel, trotz parallellaufender Transformation, eine Dividende von 7 bis 9 Cent, auf Basis der zuletzt angehobenen Prognose, auszuschütten. Ein Ambitionsniveau einer Mindestdividende von 5 Cent ist als klares strategisches Ziel definiert. Langfristig möchte die ALBIS einen Dividenden-Korridor von 8 bis 10 Cent erreichen.



In den kommenden Monaten und Jahren wird die Transformation der ALBIS hin zu einer kundenzentrierten Gesellschaft weiterhin im Fokus stehen. Die Erfolge der ALBIS fußen dabei auf drei Kernelementen: einem optimierten Leistungsangebot für Händler und Kunden, höheren Erträgen durch das Small Ticket-Geschäft sowie einer reduzierten Kostenbasis.



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

ALBIS Leasing AG

Neele Bornholdt

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808 100 127

neele.bornholdt@albis-leasing.de

Die ALBIS Leasing AG blickt bei ihrer virtuellen, ordentlichen Hauptversammlung am gestrigen Donnerstag, 13. Juli 2023, auf ein gutes Geschäftsjahr 2022 und eine Steigerung der Profitabilität im ersten Halbjahr 2023 zurück.Mitten im internen Transformationsprozess und in einem herausfordernden Marktumfeld, hat die ALBIS Leasing AG alle ihre Prognosen und Versprechen für das Jahr 2022 erfüllt. Wie prognostiziert, hat die ALBIS im Geschäftsjahr 2022 ein Neugeschäft von 100 Millionen Euro erreicht und ein Ergebnis am oberen Ende des Prognoserahmens erzielt.Trotz einer Korrektur des Neugeschäftsvolumens für das erstes Halbjahr 2023, konnte die ALBIS Leasing AG ihre Ergebnisprognose für 2023 deutlich anheben. Dies liegt in der Steigerung der operativen Erträge bei einer stabilen Kostenbasis begründet. Durch diese Entwicklung hat die ALBIS ein solides Fundament für profitables Wachstum gelegt.Die Hauptversammlung entlastete die Vorstände und die Mitglieder des Aufsichtsrats. In den zahlreichen Redebeiträgen wurde die Zukunftsoffensive der ALBIS gelobt. Die Aktionäre zeigten sich sehr zufrieden mit der Entwicklung und dem Ausblick für die kommenden Jahre.Die ALBIS Leasing AG strebt eine Rückkehr zur Dividendenfähigkeit an. Für 2023 ist es das Ziel, trotz parallellaufender Transformation, eine Dividende von 7 bis 9 Cent, auf Basis der zuletzt angehobenen Prognose, auszuschütten. Ein Ambitionsniveau einer Mindestdividende von 5 Cent ist als klares strategisches Ziel definiert. Langfristig möchte die ALBIS einen Dividenden-Korridor von 8 bis 10 Cent erreichen.In den kommenden Monaten und Jahren wird die Transformation der ALBIS hin zu einer kundenzentrierten Gesellschaft weiterhin im Fokus stehen. Die Erfolge der ALBIS fußen dabei auf drei Kernelementen: einem optimierten Leistungsangebot für Händler und Kunden, höheren Erträgen durch das Small Ticket-Geschäft sowie einer reduzierten Kostenbasis.Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:ALBIS Leasing AGNeele BornholdtIfflandstraße 422087 HamburgT +49 (0) 40 808 100 127neele.bornholdt@albis-leasing.de

14.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com