Panasonic baut die Wärmepumpenherstellung in Europa aus

Die Notwendigkeit zur CO-Reduktion im Bereich Heizen und die Nachfrage nach zuverlässigen und energieeffizienten Wärmepumpen treiben Investitionen in die Produktionsinfrastruktur voran

Ein bedeutender Meilenstein für die Produktion von Wärmepumpen: Ab Juli wird Panasonic Heating & Cooling Solutions seine Aquarea L-Serie, eine neue Generation von Wärmepumpen, die das natürliche Kältemittel R-290 verwenden, vollständig in Europa produzieren.

Europa erlebt derzeit einen signifikanten Wandel im Energiemix, der eine Reduzierung des Einsatzes von Gas und anderen fossilen Brennstoffen zugunsten einer verstärkten Elektrifizierung vorsieht. Aufgrund des gestiegenen Umweltbewusstseins und der aktuellen Energieversorgungssituation muss auch Panasonic mit zusätzlichen Produktionskapazitäten der steigenden Nachfrage gerecht werden.

Mit diesem Schritt verlagert Panasonic die Produktion von Asien nach Europa und erhöht die Kapazität und die Anzahl der lokal produzierten Teile. Entsprechend der Panasonic Green Impact-Philosophie trägt die lokale Produktion für Verbraucher vor Ort auch zu einer Reduzierung des CO2-Fußabdrucks bei. Zudem verwendet die L-Serie das natürliche Kältemittel R290, welches ein niedriges Treibhauspotenzial von nur 3 hat und ebenfalls für niedrigere CO2 Emissionen sorgt.

Das Produktionswerk in Pilsen hat die Kapazität der Produktionslinie nach und nach auf die derzeitige vollständige Produktpalette von Innen- und Außeneinheiten erhöht. So konnten erstmals Außengeräte der Luft/Wasser-Wärmepumpenserie Aquarea L produziert werden. Durch diese Maßnahme wird die Markteinführung beschleunigt und Panasonic kann nicht nur der wachsenden Nachfrage nach zuverlässigen und energieeffizienten Luft/Wasser-Wärmepumpen in Europa gerecht werden, sonder auch , flexibel reagieren, da sich sowohl die Produktionsstätte als auch die Kunden in der gleichen Region befinden. Gemeinsam mit dem R&D-Zentrum in Deutschland verstärkt Panasonic Heating & Cooling so seine Aktivitäten auf dem europäischen Markt und kann schneller auf das Feedback von Installationspartnern sowie europäischen Haushalten und Unternehmen reagieren.

Über die Panasonic Gruppe

Die Panasonic Gruppe wurde 1918 gegründet und ist heute weltweit führend in Sachen Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine breite Palette von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobilbau, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 leitete die Panasonic Gruppe einen Wechsel zu einem operativen Unternehmenssystem mit der Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft und acht Unternehmen unter ihrem Schirm ein. Der Konzern meldete einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro) für das Jahr bis zum 31. März 2023. Besuchen Sie bitte folgende Seite, wenn Sie mehr über die Panasonic Gruppe erfahren möchten: https://holdings.panasonic/global/

