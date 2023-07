Tagesausblick für 19.07.: DAX schließt über 16.100 Punkten. IBM, Netflix und Tesla im Blickpunkt.

Nach einem verhaltenen Auftakt drehten DAX®, CAC®40 und EUROSTOXX®50 in der zweiten Tageshälfte doch noch ins Plus. Unterstützung kam dabei von der Wall Street. Das Gros der Anleger agierte jedoch weiterhin mit angezogener Handbremse. Morgen meldet mit IBM einer der Tech-Riesen Quartalszahlen. In den kommenden zwei Wochen folgen zahlreiche weitere US-Techkonzerne mit Zahlen für das abgelaufene Quartal. Sie könnten den Märkten maßgebliche Impulse geben.

An den Anleihemärkten legten die Notierungen heute kräftig zu. Die gilt vor allem für 2- und 10jährige europäische Staatspapiere. Dieser Renditerückgang hinterließ auch bei den Edelmetallen Spuren. Der Goldpreis sprang auf 1.980 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende Mai. Die Notierung für eine Feinunze Silber schob sich über die Marke von 25 US-Dollar. Bei Palladium deutet sich nun ebenfalls eine Trendwende nach oben an. Der Ölpreis orientierte sich an Aktienmärkten. Dabei bügelte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil zwar die gestrigen Verluste aus. Blieb jedoch unter 80 US-Dollar.