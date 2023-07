CISCO - Bullen, sprengt endlich den Chartdeckel!

Cisco Systems Inc. - WKN: 878841 - ISIN: US17275R1023 - Kurs: 52,430 $ (Nasdaq)

Seit Oktober letzten Jahres stemmt sich die Aktie von Cisco erfolgreich gegen den Ende 2021 begonnen Abwärtstrend und konnte im Verlauf dieser Erholung die Hürde bei 50,28 USD durchbrechen. Anfang April sah es danach aus, als könnte die Rally dynamisch in Richtung der 55,00-USD-Marke fortgesetzt werden, als ein scharfer Abverkauf die Chancen der Bullen begrub.

Nach einem Doppelboden an der Unterstützung bei 45,67 USD kamen die Käufer allerdings im Mai mit einer steilen Kaufwelle in den Wert zurück und hätten jetzt die Chance, die Hürden bei 52,40 und 52,56 USD final zu durchbrechen. In diesem Fall wäre nicht nur ein bärisches Doppeltop verhindert, sondern auch durch eine Kaufwelle bis 54,20 und später an den Bereich um 57,00 USD eine Fortsetzung der mittelfristigen Erholung gelungen.

Kommt es dagegen jetzt nicht zum Ausbruch über 52,56 USD, hätte die Aktie auf der Unterseite Platz für eine potenzille Korrektur bis ca. 51,00 USD, ohne dass die Ausbruchschancen schwinden würden. Hier sollte die Bullen dann wieder aktiv werden. Andernfalls würde erneut ein kurzfristiger Trendwechsel mit Abgaben bis 49,00 und 48,30 USD drohen.

