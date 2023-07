EQS-News: SFC Energy startet Produktion von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen in Indien – Bundesminister Robert Habeck eröffnet Fertigung in New Delhi/Gurgaon

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges

SFC Energy startet Produktion von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen in Indien – Bundesminister Robert Habeck eröffnet Fertigung in New Delhi/Gurgaon



20.07.2023 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SFC Energy startet Produktion von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen in Indien – Bundesminister Robert Habeck eröffnet Fertigung in New Delhi/Gurgaon

Fertigung von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen mit dem langjährigen indischen Partner FCTecNrgy Pvt Ltd.

Jährlicher Umsatzbeitrag mittelfristig von rund EUR 100 Mio. erwartet

Aktuelle Großaufträge mit einem Gesamtvolumen von über EUR 33 Mio.

Brunnthal/München, 20. Juli 2023 – Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat in Anwesenheit von Bundesminister Dr. Robert Habeck am Standort New Delhi/Gurgaon in Indien die Fertigung von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen gestartet. Gemeinsam mit dem langjährigen indischen Partner FCTecNrgy Pvt Ltd. („FCT“) wurde die Fertigungsstätte in nur sechs Monaten gebaut und übergeben. Mittelfristig soll hier jährlich ein Umsatz von rund EUR 100 Mio. mit der Entwicklung und Produktion von innovativen Energieversorgungssystemen erwirtschaftet werden. Die Produktion vor Ort steht im Einklang mit der „Make in India“-Initiative und wird einen wichtigen Beitrag zu einer klimafreundlichen Aufstellung der indischen Wirtschaft leisten.

„Die klimafreundliche Transformation der Wirtschaft ist eine drängende Herausforderung und ein bedeutendes gemeinsames Anliegen von Deutschland und Indien. Wasserstoff und seine Derivate werden in dieser Transformation eine wichtige Rolle spielen. Mit der Produktion vor Ort macht SFC Energy deutsche Technologie für Indien und dessen Wirtschaft leichter zugänglich und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende“, sagte Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz.

Indien hat eigene Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren Energien und den Aufbau von grüner Wasserstoffproduktion bis 2030 formuliert. Die indische Regierung ist zudem bestrebt, umweltschädliche Energiesysteme wie Dieselgeneratoren durch nachhaltige Energielösungen zu ersetzen, um die CO 2 -Emissionen deutlich zu reduzieren. Am 4. Januar 2023 hat die indische Regierung die von Premierminister Narendra Modi ausgerufene „National Green Hydrogen Mission“ verabschiedet, im Rahmen derer auch Generatoren bei Bahn, Militär und in der kritischen Infrastruktur durch emissionsfreie Brennstoffzellen ersetzt werden sollen.

Der Technologiepionier SFC Energy ist bereits seit dem Jahr 2016 in Indien tätig und investiert nun vor Ort gleichermaßen in die Markterschließung als auch in die eigenen Fertigungskapazitäten. Die in der neuen Fabrik gefertigten mobil und stationär einsetzbaren Brennstoffzellenlösungen produzieren sauberen Strom auf Basis von Wasserstoff und Methanol. Zu den Kunden von SFC in Indien gehören heute bereits öffentliche Auftraggeber und zivile Nutzer von sauberer Energieversorgung auf Wasserstoff- und Methanol-Basis, wo die Netzversorgung nicht vorhanden oder nicht stabil genug ist. Zuletzt hat das Unternehmen Großaufträge über EUR 33 Mio. für die brennstoffzellen-basierte Energieversorgung der indischen Streitkräfte verbucht. Weitere aktuelle Großprojekte sind der geplante Ersatz von Dieselgeneratoren bei Indian Railway und Border Roads Directorate sowie verschiedene Smart City-Projekte.

„Als Technologieführer mit der Erfahrung von mehr als 65.000 weltweit installierten Brennstoffzellen ist SFC Energy ein perfekter Partner, um die indische Regierung bei ihren ehrgeizigen Zielen hin zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen Energieversorgung zu unterstützen. Mit Beginn der Fertigung am neuen Standort in Delhi erfüllen wir die ‚Make in India‘ Voraussetzungen ebenso wie die ‚National Green Hydrogen Mission‘ und profitieren von unserer langjährigen Präsenz und Partnerschaft in diesem Wachstumsmarkt“, erläutert Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG, die Investition. „Als bevölkerungsreichstes Land der Erde ist Indien in Asien der Markt mit der höchsten Wachstumsdynamik für diese Technologie, die nicht nur einen Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch zur Luftverbesserung leisten kann. Die Nachfrage übertrifft deutlich unsere Erwartungen. Mittelfristig geht es zudem darum, dezentral auch grünen Wasserstoff und grünes Methanol zur Verfügung zustellen.“

Im Februar 2023 wurde im Rahmen des Treffens von Bundeskanzler Olaf Scholz und Premierminister Narendra Modi die Vereinbarung von SFC und FCT geschlossen und damit der Startpunkt für die Produktion von Brennstoffzellen in Indien gesetzt. Die SFC Tochtergesellschaft SFC Energy India Ltd. übernimmt künftig die Fertigung der EFOY Hydrogen- und EFOY Methanol-Brennstoffzellen sowie die Qualitätssicherung, während FCT weiterhin der „Go To Market“-Partner von SFC sein wird. FCT übernimmt in dieser Rolle das Design, die Entwicklung, Installation und Integration von kundenspezifischen Brennstoffzellenlösungen sowie die Entwicklung anderer wichtiger peripherer Systemkomponenten für solche Lösungen und den After-Sales-Service. Um die strategische Bedeutung der Partnerschaft zu unterstreichen, haben SFC Energy India und FCT eine wechselseitige Kapitalbeteiligung der lokalen Gesellschaften vereinbart.

In dem 3.500 Quadratmeter großen Fertigungs- und Vertriebsstandort werden in der ersten Phase bis zu 100 Mitarbeiter tätig sein. Der Ausbau der Fertigung erfolgt in mehreren Schritten. Das Investitionsvolumen liegt über die kommenden Jahre bei bis zu EUR 10 Mio.

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.

Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

SFC Kontakt Investor Relations und Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com