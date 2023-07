TESLA & NETFLIX im Chartcheck - Die Folgen der Kursrückgänge nach den Zahlen

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 291,260 $ (Nasdaq)

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 477,590 $ (Nasdaq)

Die Berichtssaison in den USA kommt langsam in Fahrt und hatte gestern mit den Zahlen von Tesla und Netflix gleich zwei Höhepunkte zu verzeichnen. Während bei Netflix zwar die Anzahl der Abonnenten und der Gewinn stiegen, fiel der Umsatz hinter die Erwartungen zurück. Tesla glänzte dagegen mit neuen Rekorden bei Umsatz und Auslieferungen. Dies musste man sich, wie mein Kollege Oliver Baron gestern Abend schon herausarbeitete, aber durch Preissenkungen und einen Free Cashflow weit unter der Erwartung der Analysten erkaufen.

Beide Aktien verloren nach diesen Meldungen in der Nachbörse - Tesla fiel um rund 2 % auf 291,26 USD und Netflix brach sogar um 7,75 % auf rund 438,00 USD ein. Welche Auswirkungen haben diese Reaktionen auf die charttechnische Lage der Highflyer-Aktien?

TESLA - Charttechnisch alles im grünen Bereich

Die Aktie von Tesla läuft innerhalb ihres steilen, bislang dreiteiligen Aufwärtstrends auf den Widerstand bei 313,80 USD zu - einem Hoch aus dem September 2022.

Dabei hatte sich zuletzt ein kleiner bärischer Keil gebildet, der bei einer Eröffnung auf dem Niveau der gestrigen Nachbörse (violetter Pfeil) nach unten verlassen werden dürfte. Allerdings liegen bei 276,99 und 265,00 USD bereits Unterstützungen im Markt, an denen der Wert direkt wieder nach Norden drehen kann.

Erst unter dem 61,8%-Retracement der Aufwärtstrendphase seit Ende Juni bei 263,71 USD wäre eben dieser Anstieg gekontert und zunächst eine Korrektur bis 237,39 bis 240,85 USD zu erwarten. Hier könnte die Tesla-Aktie den aus charttechnischer Sicht auch weiterhin völlig intakten Aufwärtstrend der letzten Monate fortsetzen und damit auch einen Einbruch auf 207,79 USD verhindern.

Auf der Oberseite kommt es für die Anteile des E-Auto-Produzenten darauf an, den zentralen Widerstand bei 313,80 USD aufzuhebeln. Sollte dies gelingen, lägen die nächsten Rallyziele schon bei 340,00 und 353,00 USD.

Tesla Chartanalyse (Tageschart)

NETFLIX - Ein Einbruch wie ein Hammerschlag

Bei der Netflix-Aktie könnte der massive nachbörsliche Kursrutsch dagegen eine kurzfristige Trendwende einleiten. Zuvor hatte sich der Titel angeschickt, das große Abwärtsgap aus dem Januar 2022 mit einem Anstieg in Richtung der 500,00-USD-Marke zu schließen. Dabei gelang in dieser Woche sogar die Rückeroberung der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und der Sprung über das Fibonacci-Kurszielgebiet um 445,00 USD an die nächsthöhere Zone bei 484,63 bis 494,26 USD.

Sollte die Schwäche der Nachbörse heute aber im regulären Handel andauern und die Anteile von Netflix im Bereich von 438,00 USD eröffnen (violetter Pfeil), wäre genau diese an sich bullische Entwicklung komplett zunichtegemacht.

Die Käufer müssten in diesem Fall sofort einen massiven Konter mit Zugewinnen bis mindestens 465,00 USD starten, um ein Verkaufssignal zu verhindern. Denn mit einem derartigen Einbruch wäre nicht nur die letzte Rallystrecke seit 411,50 USD gekontert, sondern auch die steile kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten. Entsprechend würde dies Abwärtspotenzial bis 411,50 und 396,02 USD eröffnen. Darunter käme es bereits zu einem Kursrückgang bis 379,43 USD.

Zur Fortsetzung der Erholungsrally müsste die Aktie von Netflix dagegen nicht nur umgehend über 465,00 USD ausbrechen, sondern insbesondere auch die Kurszielzone um 494,00 USD überwinden. Damit könnte der Gapclose doch noch erfolgen und das Gebiet um 518,00 bis 526,64 USD angesteuert werden.

Netflix Chartanalyse (Tageschart)

Charttechnisches Fazit: Während Tesla-Anleger sich noch entspannt zurücklehnen und das Verhalten der Aktie an der 265,00-USD-Marke abwarten bzw. sich auf einen späteren Ausbruch über 300,00 USD vorbereiten können, steht bei den Anteilen von Netflix der Aufwärtstrend seit Mai auf dem Prüfstand. Bei einer Korrektur bis 411,50 USD kämen die Anleger noch mit einem blauen Auge davon.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)