Gold und Bitcoin, Parallelen und Unterschiede mit @Blocktrainer

► Darum geht's im Video:

Welche langfristigen Potenziale bieten Gold und Bitcoin als Investments?

In diesem Video teilt Roman Reher, der Blocktrainer, seine fundierten Einsichten in beide Vermögenswerte. Du erfährst, warum die Finanzindustrie zunehmend Interesse an Bitcoin zeigt und welche Vorteile diese Kryptowährung bieten könnte und gleichzeitig, welche Rolle gold als bewährtes Absicherungsinstrument noch spielt.



Mehr über die Chancen und Risiken dieser beiden Assets erfährst du in diesem Video!



Timestamps:

00:00 ► Intro

00:23 ► Gemeinsamkeiten von Gold und Bitcoin

03:10 ► Schwankende Inflationsrate, Transport: Unterschiede beider Assets, Nachteile des Goldes

10:17 ► Vorteile des Bitcoins

14:48 ► Bitcoin und Gold in der breiten Masse

16:38 ► Rolle der Digitalisierung

20:20 ► Bitcoin und Gold: Zukunftsgerichtet?

22:22 ► Krisensicherheit von Gold und Bitcoin: Wann lohnt es sich in was zu investieren?

27:24 ► Ausblick in die Zukunft: Rolle großer Firmen potenzieller Verbote

36:07 ► Schlussworte & Outro



