Lalique Group diversifiziert ihre Aktionärsbasis weiter

MEDIENMITTEILUNG – Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Medienmitteilung (PDF) Media release (PDF) Communiqué de presse (PDF) Zürich, 24. Juli 2023 – Silvio Denz, Mehrheitsaktionär und Verwaltungsratspräsident der in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätigen Lalique Group SA (SIX: LLQ), ist mit der Müller Handels AG Schweiz übereingekommen, letzterer 600‘000 der von ihm gehaltenen Aktien des Unternehmens zu verkaufen und damit seinen Anteil auf 50.1% zu reduzieren. Silvio Denz: «Ich freue mich ausserordentlich, die Müller Handels AG Schweiz und damit einen so grossen Unternehmer und langjährigen Weggefährten wie Erwin Müller als weiteren Ankeraktionär bei Lalique Group begrüssen zu dürfen. Damit diversifizieren wir unsere Aktionärsbasis weiter, wobei ich auch in Zukunft die Mehrheit am Unternehmen halten werde.» Die Müller Handels AG Schweiz mit Sitz in Oberentfelden ist der Schweizer Arm der von Erwin Müller im Jahr 1953 bei Ulm gegründeten Unternehmung, die heute mit ihrer Drogeriemarktkette rund 900 Filialen in den DACH-Märkten, Osteuropa und Spanien unterhält. Lalique Group arbeitet mit Müller im Vertrieb von Parfüms und Sonnenschutzprodukten zusammen und wird weitere Kooperationsmöglichkeiten prüfen. Der Verkauf der Beteiligung wird in den nächsten Tagen vollzogen. Nach Abschluss der Transaktion reduziert sich der Anteil von Silvio Denz an Lalique Group auf 50.1%, und Müller Handels AG Schweiz wird eine Beteiligung von 8.3% haben. Dharampal Satyapal Limited hält 12.3%, Hansjörg Wyss hält 6.3% und Ayman, Faisal, Mohammed und Maanoun Tamer halten über ihre MAG Seven Ltd 3.3% an Lalique Group.

