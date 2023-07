EQS-News: Kapsch TrafficCom AG: Vergleich zwischen Bundesrepublik Deutschland und autoTicket finalisiert.

EQS-News: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Vergleich

Vergleich zwischen Bundesrepublik Deutschland und autoTicket finalisiert. Wien, 25. Juli 2023 – Wie bereits veröffentlicht, wurde am 5. Juli 2023 eine vergleichsweise Einigung zwischen der autoTicket GmbH, einem Joint Venture der Kapsch TrafficCom AG und von CTS Eventim AG Co. KGaA, und der Bundesrepublik Deutschland erzielt und das Schiedsverfahren wegen der Kündigung des Betreibervertrages zur Erhebung der Infrastrukturabgabe („Pkw-Maut“) damit beendet. Die vergleichsweise Einigung wurde zwischenzeitlich finalisiert, ausgefertigt und wirksam. Die Zahlung des Betrages in der Höhe von EUR 243 Mio. an die autoTicket GmbH durch die Bundesrepublik Deutschland ist bereits erfolgt. Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut, Mautdienstleistungen, Verkehrsmanagement und Demand Management tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei. Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen. Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschafteten rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von EUR 553 Mio. Pressekontakte:



