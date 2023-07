EQS-News: Nabaltec AG erhält Auszeichnung zu Bayerns Best 50

EQS-News: Nabaltec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nabaltec AG erhält Auszeichnung zu Bayerns Best 50 Schwandorf, 25. Juli 2023 – Die Nabaltec AG erhielt gestern bereits zum dritten Mal den Mittelstandspreis Bayerns Best 50, mit dem jährlich die 50 wachstumsstärksten mittelständischen und inhabergeführten Unternehmen Bayerns ausgezeichnet werden. Die Auszeichnung wird vergeben durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und honoriert Unternehmen in Bayern, die mit Weitsicht und Verantwortung für ihre Mitarbeiter und Betriebe den Freistaat und die bayerische Wirtschaft nach vorne bringen. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, die unterstreicht, dass Nabaltec sich als wachstumsstarkes Unternehmen in einem für die chemische Industrie zuletzt schwierigen Marktumfeld sehr gut behauptet hat“, sagte Günther Spitzer, Finanzvorstand der Nabaltec AG, der den Mittelstandspreis gestern entgegennahm. „Mit unseren hoch innovativen Funktionalen Füllstoffen und Spezialoxiden sehen wir uns als zukunftsorientiertes Unternehmen in unseren Märkten gut positioniert. Der Preis gebührt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem täglichen Einsatz und Engagement diesen Erfolg ermöglicht haben.“ Der Wettbewerb Bayerns Best 50 zeichnet inhabergeführte, mittelständische, bayerische Unternehmen aus, die in den vergangenen Jahren besonders stark in Bezug auf Umsatz und Mitarbeiterzahl gewachsen sind. Zudem wurden auch in diesem Jahr wieder Sonderpreise für herausragendes Ausbildungsengagement sowie Bayerische Unternehmerin des Jahres vergeben. Über die Nabaltec AG: Die Nabaltec AG mit Sitz in Schwandorf ist ein mehrfach ausgezeichnetes, innovatives Unternehmen der chemischen Industrie. Auf der Basis von Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid entwickelt, produziert und vertreibt Nabaltec hochspezialisierte Produkte in den beiden Produktsegmenten „Funktionale Füllstoffe“ und „Spezialoxide“ im industriellen Maßstab. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst unter anderem umweltfreundliche, flammhemmende Füllstoffe und funktionale Additive für die Kunststoffindustrie. Flammhemmende Füllstoffe werden beispielsweise bei Kabeln in Tunneln, Flughäfen, Hochhäusern und elektronischen Geräten eingesetzt, während Additive in der Katalyse und bei der Elektromobilität zum Einsatz kommen. Darüber hinaus produziert Nabaltec Spezialoxide zum Einsatz in der technischen Keramik, Feuerfestindustrie und Poliermittelindustrie. Nabaltec ist mit Produktionsstandorten in Deutschland und den USA vertreten. Ziel ist es, durch Kapazitätsausbau, weitere Prozess- und Qualitätsoptimierung sowie gezielte Erweiterungen der Produktpalette die eigene Marktposition weiter auszubauen. Mit seinen Spezialprodukten strebt das Unternehmen die führende Position im jeweiligen Marktsegment an. Kontakt: Kerstin Schuierer Frank Ostermair/Vera Müller Nabaltec AG Better Orange IR & HV AG Telefon: 09431 53-204 Telefon: 089 8896906-14 Fax: 09431 53-260 Fax: 089 8896906-66 E-Mail: schuierer.kerstin@nabaltec.de E-Mail: nabaltec@better-orange.de

