Heute um 22:01 Uhr MEZ hat Microsoft seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2022/23 veröffentlicht. Wie erwartet waren sie gut.

Quartalszahlen Q4 für 22/23 Microsoft im Überblick

Kennziffer Gemeldet Prognose Vorjahr Umsatz 56,2 Mrd. USD 55,49 Mrd. USD 51,86 Mrd. USD Gewinn je Aktie 2,69 USD 2,55 USD 2,23 USD

Der Umsatz, den Microsoft mit allen Clouds erzielt hat, liegt ei 30,3 Mrd. USD. Erwartet wurden 30,05 Mrd. USD.

Das Wachstum der Azure-Cloud verlangsamte sich jedoch auf 26 Prozent (Vorjahr: 27 Prozent). Diese Cloud beinhaltet zahlreiche KI-Anwendungen. Um welchen Betrag es sich hierbei handelt, ist nicht bekannt: Microsoft nennt nur die prozentuale Veränderung, nicht jedoch den dahinterliegenden Betrag.

Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/23

Weiterhin stagnierte der Gewinn im gesamten letzten Geschäftsjahr: In den zwölf Monaten bis Ende Juni verdiente der Konzern etwas mehr als 72 Mrd. USD und damit so viel wie im Vorjahr. Der Umsatz legte um sieben Prozent auf knapp 212 Mrd. USD zu - bereinigt um die Umrechnungseffekte des starken Dollars habe das Wachstum bei 11 Prozent gelegen. Experten hatten mit einem Erlös und Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet.

So reagiert die Microsoft-Aktie

Nach Bekanntgabe der Zahlen sank die Microsoft-Aktie um über 2,84 Prozent auf 341 USD. Sie ging mit 350,98 USD aus dem Handel.

Nach diesem ersten Schock erholt sich die Aktie wieder und liegt gut 30 Minuten nach Veröffentlichung der Zahlen mit nur noch knapp 1 Prozent im Minus.

Bei solchen Microsoft ist alles bis zur Perfektion eingepreist. Wenn dann eine Kenziffer an Schwung verliert - wie hier das sich verlangsamte Wachstum bei der Azure-Cloud und der stagnierende Jahresgewinn -, sinkt oft der Aktienkurs.

Fazit

Von dem kleinen Kursrücksetzer sollten sich Anleger nicht verwirren lassen. Microsoft ist gut aufgestellt und hat auch fundamental vieles zu bieten. Wer investiert ist, soll es bleiben. Wer noch nicht investiert ist, sollte sich überlegen, die Microsoft-Aktie ins Depot zu holen. Auch die Analysten heben reihenweise die Daumen: Die UBS geht von einem Kursziel von 400 USD aus.

Unser Experte Martin hat letzten Mittwoch (19. Juli) die Microsoft-Aktie analysiert. Er sieht sogar ein Kursziel von 475 USD als realistisch.

Direkt zum Video auf YouTube