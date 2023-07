ANALYSE-FLASH: RBC belässt Snap auf 'Sector Perform' - Ziel 9 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Snap nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9 US-Dollar belassen. Das Unternehmen hinter der Foto-App Snapchat habe zwar die Erwartungen übertroffen, aber angesichts eines weiter schwachen Werbegeschäfts sowie höherer Investitionen in diesen Bereich mit dem Ausblick enttäuscht, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen./gl/bek

