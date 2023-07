EQS-Adhoc: VARTA AG passt Jahresprognose an

EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

VARTA AG passt Jahresprognose an



26.07.2023 / 07:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 VARTA AG passt Jahresprognose an Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen berichtigt die VARTA AG ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023. So geht das Ellwanger Technologieunternehmen nunmehr von einem Umsatz am unteren Ende der bisherigen Guidance von rund € 820 Mio. und einem bereinigten EBITDA zwischen € 40 Mio. und € 60 Mio. aus. Nach den vorläufigen Zahlen für das 2. Quartal 2023 beläuft sich der Umsatz auf rund € 175 Mio. (Vorjahresquartal: € 191,5 Mio.) und das bereinigte EBITDA auf rund € - 5 Mio. (Vorjahresquartal: € 30,8 Mio.). Die endgültigen Halbjahresergebnisse wird die VARTA AG am

11. August bekanntgeben. Hintergrund der Anpassung der Prognose sind die anhaltenden Herausforderungen in der Folge der globalen Krisen. Besonders die zuletzt volatilen Forecasts einiger Kunden, bedingt durch die schwache Nachfrage nach ihren Produkten in den vergangenen Monaten, sowie hohe Lagerbestände bei OEMs und Endverbrauchern wirken sich negativ auf die Geschäftsaussichten aus. Diese Entwicklungen können auch nicht durch die aktuell laufenden Restrukturierungsmaßnahmen und die zunehmend positive Geschäftsentwicklung abgefedert werden. Die generell unsichere Situation auf den Märkten ist auch der Grund für die Bandbreite der Zahlen, die die Geschäftsleitung erwartet. Generell geht das Unternehmen davon aus, dass sich die Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 deutlich verbessern wird.





Kontakt:

Investor Relations

VARTA AG

Emanuel Sican, MSc.

T: +49 79 61 921 3115

E: IR@varta-ag.com



Corporate Communications

VARTA AG

Dr. Christian Kucznierz

T: +49 79 61 921 2727

