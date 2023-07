Eine neue Ära: Warum diese Aktien das Gesicht der Wirtschaft verändern!

Technologie-Aktien verändern das Gesicht der Wirtschaft! Die Wirtschaft befindet sich in einer Zeit des Wandels. Neue Technologien, wie künstliche Intelligenz, Robotik und das Internet der Dinge, verändern die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und konsumieren. Solche Veränderungen stehen aus ökonomischer Perspektive für neue Chancen am Aktienmarkt. Man beachte nur die hohen Renditen von Technologie-Titeln der jüngsten Zeit. Es gibt aber auch jede Menge neuer Herausforderungen, die durch den Wandel entstehen.

In dieser neuen Ära sind mit Amazon (WKN: 906866), Tesla (WKN: A1CX3T) oder Alphabet (WKN: A14Y6F) drei Aktien besonders hervorzuheben. Sie haben das Gesicht der Wirtschaft und der Gesellschaft in den letzten Jahren bedeutend verändert. Dabei muss ihr Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft sein, sofern man an die ökonomische Weiterentwicklung des Geschäftsmodells denkt. Aber schauen wir doch mal, was diese Mega-Konzerne am Aktienmarkt so spannend macht.

Amazon

Amazon ist ein Online-Händler, der sich in nur wenigen Jahrzehnten zu einem der größten Unternehmen der Welt entwickelt hat. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, darunter E-Commerce, Cloud Computing und Streaming-Dienste. Amazon ist wahrscheinlich die sicherste Wette, um von der wachsenden Nachfrage nach Online-Shopping und Cloud-Computing zu profitieren.

Als Pionier im Bereich des Online-Handels konnte sich das Unternehmen mit seiner innovativen Geschäftsstrategie und strikten Kundenorientierung schnell einen großen Marktanteil im E-Commerce-Markt sichern und auch ausbauen – bis heute. Zwar gibt es ebenso erfolgreiche Konkurrenten wie Zalando (WKN: A14Y6F) oder Shopify (WKN: A14TJP), ihnen ist es aber bis heute nicht gelungen, den Burggraben von Amazon zu entern. In einem starken Wachstumsmarkt ist Platz für viele Wettbewerber. Der Marktführer beansprucht aber die höchsten Margen für sich.

Besonders spannend an der Datenkrake Amazon dürfte dabei das Cloud-Computing-Geschäft sein. Es ist ein weiteres Resultat der Digitalisierung, wächst enorm und ist auch noch überdurchschnittlich profitabel.

Tesla

Tesla hat einen großen Anteil am Markt für Elektrofahrzeuge und ist in einer starken Position, um von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu profitieren. Als Pionier im boomenden Markt der Elektromobilität hat sich das in Texas ansässige Unternehmen mit seiner innovativen Fahrzeugtechnik und seinem hohen Qualitätsanspruch schnell einen Namen gemacht.

Tesla Automobile gelten als Standard der Zeit, an denen sich der Wettbewerb orientiert. Auch die eigenen Fabriken gelten als Vorbilder der Effizienz in der Industrie. Einen ebenso großen Vorsprung besitzt das Unternehmen bei der Softwarearchitektur.

Die Möglichkeiten des Geschäftsmodells wurden dabei noch gar nicht ausgereizt. Es besteht noch viel Potenzial bei Themen wie der Fernwartung bzw. Softwareupdates oder bei den Services im Allgemeinen. Aber auch die geografische Expansion und das starke Absatzwachstum zeigen, dass der Markt noch lange nicht gesättigt ist für Tesla-Elektromobile.

Alphabet

Alphabet ist ein Technologiekonzern, der Erfolgstechnologien wie die Internet-Suchmaschine Google, das Betriebssystem Android oder das Videoportal YouTube betreibt. Mit ihnen ist er zu einem der wertvollsten Technologieunternehmen der Welt aufgestiegen. Das in Mountain View ansässige Unternehmen besitzt darüber hinaus ein starkes Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen, die darauf warten, zum Erfolg geführt zu werden. Waymo könnte so ein Beispiel im Bereich des autonomen Fahrens sein.

Als Pionier im Bereich der Online-Werbung hat sich der Technologie-Dinosaurier weltweit zum größten Anbieter von Online-Werbung entwickelt. Alphabet verdient mit seiner Online-Werbungsplattform Milliarden von Dollar und profitiert von Netzwerkeffekten und der großen Datenbasis seiner Suchmaschinennutzer.

Aber auch im Wachstumsmarkt von Cloud-Computing-Diensten ist Alphabet ein ernstzunehmender Player hinter Amazon und Microsoft (WKN: 870747). Hier wird zwar noch kein Ertrag generiert, aber ein signifikant hohes Wachstum erreicht. Nicht zu vergessen bleibt, dass Alphabet auch ein wichtiger Akteur im Bereich der künstlichen Intelligenz ist, auch wenn Microsoft mit seinem Partner OpenAI einen Schritt voraus zu sein scheint.

Aktien, die das Gesicht der Welt verändern…

Die drei Unternehmen, Amazon, Tesla und Alphabet, haben in den vergangenen Jahren das Gesicht der Wirtschaft und Gesellschaft stark verändert. Damit könnte aber noch lange nicht Schluss sein, denn sie sind alle in einer starken Position, um von den technologischen und wirtschaftlichen Trends der Zukunft zu profitieren.

Ich persönlich bleibe nach wie vor optimistisch, dass die Marktführer in Zukunft relevant bleiben. Einzig die hohen Bewertungen halten mich davon ab, in Aktien von Tesla und Amazon zu investieren. Alphabet hingegen könnte spannender sein. Dafür existiert hier ein anderes Risiko-Profil, das man im Blick behalten sollte.

