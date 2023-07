Mastercard-Geschäfte florieren trotz hoher Inflation

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Mastercard profitiert trotz hoher Inflation von weiterhin ausgabefreudigen Kunden.

Der US-Kreditkartenanbieter wies am Donnerstag für das zweite Quartal einen kräftigen Gewinnanstieg um 21 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar aus. Vor Einmalkosten verdiente der New Yorker Finanzkonzern von April bis Juni 2,89 Dollar je Aktie und damit mehr als von Experten erwartet. Die Einnahmen legten um 14 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar zu. Damit zeigten sich die Mastercard-Kunden mit ihren stabilen Ausgaben vergleichsweise unbeeindruckt von der hartnäckig hohen Inflation, den steigenden Zinsen und den unsicheren Wirtschaftsaussichten.

Dennoch herrscht in der Branche eine gewisse Vorsicht. Beim Rivalen Visa war der Quartalsgewinn zwar zuletzt so gering gestiegen wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Vor Sonderposten verzeichnete der US-Konzern aber immer noch ein Plus von sieben Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar. American Express verdiente zwar wie Mastercard mehr als erwartet. Das Unternehmen sah aber kürzlich trotz rekordhoher Ausgaben seiner Kreditkarten-Nutzer von einer Anhebung der Jahresziele ab.

