Original-Research: APONTIS PHARMA AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: APONTIS PHARMA AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu APONTIS PHARMA AG Unternehmen: APONTIS PHARMA AG ISIN: DE000A3CMGM5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.07.2023 Kursziel: 15,50 Euro (zuvor: 20,00 Euro) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA) Nächste bittere Pille mit erneuter Prognoseanpassung Die APONTIS PHARMA AG hat vergangenen Donnerstag am späten Abend eine Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht und aufgrund der Entwicklung im ersten Halbjahr sowie außerordentlicher Ergebnisbelastungen die Guidance für 2023 ausgesetzt sowie das bisherige Mittelfristziel von 100 Mio. Euro Umsatz bis 2026 offiziell zurückgenommen. Umsatzentwicklung in Q2 im Rahmen des Erwartbaren, schwaches Ergebnis: Im Zuge der Meldung hat das Unternehmen ebenfalls vorläufige Rahmendaten für die Entwicklung in H1 bekannt gegeben. Mit einem Umsatz von 9,1 Mio. Euro lag die Entwicklung in Q2 mit einem Minus von 34,1% wie erwartet deutlich unter dem Vorjahr (MONe: 9,3 Mio. Euro). Das EBITDA belief sich in Q2 auf -2,5 Mio. Euro und fiel noch schwächer aus als im Vorquartal (-1,5 Mio. Euro) und von uns erwartet (-2,0 Mio. Euro). Grund hierfür waren neben fehlender Deckungsbeiträge u.a. Kosten im Rahmen der Einführung von neuen Single Pills. Rücknahme der Guidance vor allem wegen außerordentlicher Ergebnisbelastungen: Neben der Abfindung für den ehemaligen CEO (0,8 Mio. Euro) dürften weitere außerordentliche Belastungen im Rahmen der angekündigten Maßnahmen zur Steigerung der operativen Performance anfallen, die im Umfang aktuell noch nicht vollumfänglich vom Unternehmen eingeschätzt werden. Außerdem sollen diese in Abstimmung mit dem neuen CEO Bruno Wohlschlegel (ab 1. September) erfolgen. Insofern können wir die eingeschränkte Visibilität zum jetzigen Zeitpunkt nachvollziehen, hätten aber eine Bandbreite als Szenario für die Ergebnisentwicklung bevorzugt. Steigerung der Vertriebseffizienz zwingend erforderlich: Wir haben über die letzten Wochen den Eindruck gewonnen, dass die Effektivität des Vertriebs von APONTIS bislang nur sehr eingeschränkt quantifizierbar ist. Entsprechend hat das Unternehmen u.E. bislang mehr nach dem Prinzip "Hoffnung" (durch Studienevidenz und breiteres Produktportfolio) agiert, als den Vertrieb auf Basis individueller KPIs zu steuern. Entsprechend sehen wir hier zwingenden Handlungsbedarf, um die Prognosefähigkeit und Kosteneffizienz wieder herzustellen. Hierzu wird u.E. auch eine Anpassung der adressierten Ärzteschaft und eine entsprechende Überprüfung der aktuellen Vertriebsstruktur notwendig sein. Prognoseanpassung: Wir hatten im Rahmen der Gewinnwarnung im Mai das Mittelfristziel von 100 Mio. Euro Umsatz bis 2026 bereits ad acta gelegt. Wir senken die Prognosen nun erneut, um die erwartbaren Einmalbelastungen für 2023 zu berücksichtigen (MONe: 3 Mio. Euro) und eine flachere Anlaufkurve der neuen Single Pills zu berücksichtigen. Fazit: Die erneute Gewinnwarnung ist eine weitere bittere Pille. An dem Potenzial der Therapie haben wir aufgrund der klinischen Evidenz und der Erfolge in anderen Ländern keinen Zweifel. APONTIS ist u.E. hier unverändert am besten aufgestellt, auch wenn die Umsetzung länger dauern wird, als bislang antizipiert. Fundamental sehen wir die Aktie nach dem aktuellen Kursverfall als unterbewertet an, wenngleich Investoren vorerst noch starke Nerven und Geduld mitbringen müssen. Wir belassen die Aktie auf dem "Kaufen" Rating mit einem neuen Kursziel von 15,50 Euro (zuvor: 20,00 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27431.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °