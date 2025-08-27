IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma meldet Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025

IRW-PRESS: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma meldet Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 27. August 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das Unternehmen oder Innocan), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Technologien für die Arzneimittelverabreichung konzentriert, gibt seine konsolidierten Finanzergebnisse für den sechsmonatigen Zeitraum zum 30. Juni 2025 bekannt. In diesem Zeitraum erzielte Innocan eine positive Wende in seiner operativen Rentabilität und konnte gleichzeitig seine Bilanz weiter stärken.

Iris Bincovich, CEO von Innocan, sagt dazu: Trotz eines schwierigen Marktumfelds in der ersten Hälfte des Jahres 2025 konzentrieren wir uns nach wie vor voll und ganz auf die Umsetzung unserer strategischen Vision in verschiedenen Zielmärkten, wobei wir mit einer Nicht-Opioid-Alternative wirksame, monatelange Linderung chronischer Schmerzen bei Menschen und Tieren ermöglichen. Darüber hinaus bietet unser Consumer Wellness-Segment bedeutende Chancen für ein zukünftiges Wachstum.

Wichtigste Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2025

- Der Umsatz ging in der ersten Jahreshälfte 2025 um 4 % auf 14,8 Mio. US$ zurück, verglichen mit 15,4 Mio. US$ im ersten Halbjahr 2024. Der Rückgang des Umsatzes war das Ergebnis der Unsicherheit und Volatilität des Marktes infolge weltweiter Handelszölle.

- Der Bruttogewinn ging in der ersten Jahreshälfte 2025 um 4,9 % auf 13,3 Mio. US$ zurück, verglichen mit 14 Mio. US$ im ersten Halbjahr 2024.

- Der Betriebsgewinn stieg in der ersten Jahreshälfte 2025 um 130 % auf 0,885 Mio. US$. Im Vergleich dazu wurde im ersten Halbjahr 2024 ein Betriebsverlust von 0,680 Mio. US$ verzeichnet.

Iris Bincovich, CEO von Innocan, fügt an: Nach der Einreichung der Registrierungserklärung für unser geplantes Emissionsangebot in den USA machen wir weiterhin Fortschritte in Richtung des nächsten wichtigen Meilensteins: Innocan hat die Notierung seiner Stammaktien und Warrants unter den Kürzeln INNP bzw. INNPW am Nasdaq Capital Market beantragt. Dies eröffnet neue Chancen auf mehreren Ebenen.

Roni Kamhi, CEO von BI Sky Global, und COO von Innocan Pharma, sagt dazu: Trotz anhaltender Volatilität im externen Umfeld sind wir mit Schwung und Vertrauen in unsere Vertriebskompetenzen in das Geschäftsjahr 2025 gestartet. Wir bringen weiterhin innovative Verbraucherprodukte auf den Markt, die einerseits nachweislich wirksam sind, andererseits jedoch auch an neuen Markttrends ausgerichtet sind. Zugleich sondieren wir auch Möglichkeiten für eine strategische Erweiterung unserer Vertriebskanäle, um unsere bestehende Infrastruktur zu verbessern und zu stärken. Parallel dazu halten wir an unserer Verpflichtung fest, unsere LPT-CBD-Plattform für die Behandlung chronischer Schmerzen weiterzuentwickeln. Unsere LPT-Injektion befindet sich aktuell in der fortgeschrittenen vorklinischen Entwicklung, die durch umfassende Forschungsarbeit mit verschiedenen Tiermodellen gestützt wird. Die Versuchsdaten zeigten eine nachhaltige Pharmakinetik und eine gute Verträglichkeit, was Unterstützung für die laufende Entwicklung des Programms bietet.

Den vollständigen nicht testierten gekürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für den drei- und sechsmonatigen Zeitraum zum 30. Juni 2025 und den zugehörigen Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) können Sie auf der Webseite des Unternehmens (www.innocanpharma.com) und auf seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca abrufen.

Über Innocan

Innocan ist ein Pharmaunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung auf Grundlage fortschrittlicher Wissenschaft der Cannabinoide, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln mit dem Ziel, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst seine primäre Technologie zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Schmerzmanagement und Epilepsie. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hält Innocan eine Beteiligung von 40 % am Joint-Venture-Unternehmen BI Sky Global Ltd., das sich auf einen fortschrittlichen, zielgerichteten Online-Vertrieb konzentriert. https://innocanpharma.com/

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Für Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1-516-210-4025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen zu Forschung und Entwicklung, Kollaborationen, das Einreichen potenzieller Anträge bei der FDA und anderen Aufsichtsbehörden, das potenzielle Erreichen zukünftiger behördlicher Meilensteine, die potenzielle Behandlung von Erkrankungen und andere therapeutische Wirkungen, die sich aus den Forschungsaktivitäten und/oder den Produkten des Unternehmens ergeben, die erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und den Zeitpunkt der Markteinführung sowie das geplante Emissionsangebot und die Notierung am NASDAQ sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und -annahmen von Innocan, einschließlich der Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der behördlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten, sowie die Verfügbarkeit von Produktionsmitteln und Enderzeugnissen in den jeweiligen Märkten. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hinsichtlich des Zeitpunkts des Starts des Produktvertriebs verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

