Nach dem neuen gestrigen Rekordhoch hat der Dax heute im frühen Handel an Schwung verloren und ist sogar unter die 16.400er-Marke gerutscht. Eine Konsolidierung nach einem Rekordhoch ist aus charttechnischer Sicht nicht ungewöhnlich. Daher spreche das charttechnische Bild auch nicht gegen weitere Kurssteigerungen, so Experten der Helaba.

Die Aktienmärkte profitieren derzeit von der Chance auf ein Ende der Zinsanhebungen der Notenbanken in den USA und der Eurozone.

Gut eine Stunde nach Handelsbeginn liegt der Dax mit über 0,5 Prozent im Minus bei 16.365 Punkten.

Gewinneinbruch bei Covestro

Die Schwäche der Bauwirtschaft sowie die Zurückhaltung vieler Menschen beim Kauf von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Möbeln haben den im Dax notierten Covestro auch im zweiten Quartal belastet.

Quartalszahlen Q2/23 Covestro im Überblick

Kennzahl Gemeldet Vorjahr Umsatz 3,72 Mrd. EUR 4,7 Mrd. EUR EBITDA 385 Mio. EUR 547 Mio. EUR Gewinn 46 Mio. EUR 199 Mio. EUR

Der operative freie Mittelfluss – also das Geld, was im Tagesgeschäft bei Covestro hängen bleibt oder abfließt – war mit minus 10 Millionen Euro derweil deutlich besser als vor einem Jahr mit minus 462 Millionen. Das hatte damals allerdings an der Auszahlung der Mitarbeiter-Boni für das außergewöhnlich starke Jahr 2021 gelegen.

Nach Angaben des Managements bleibt der Preisdruck auch im 3. Quartal bestehen. Auf das Gesamtjahr gesehen soll das EBITDA – also der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen – in diesem Geschäftsjahr zwischen 1,1 und 1,6 Mrd. EUR liegen. Im letzten Jahr lag sie bei 1,6 Mrd. EUR.

Nach Zahlen: Redcare Pharmacy stürmt an MDax-Spitze

Heute hat Redcare Pharmacy (früher Shop Apotheke) die Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Das Unternehmen schreibt zwar noch rote Zahlen, hat aber einen operativen Gewinn erwirtschaftet.

Die Anleger freuen sich an den Zahlen und haben die Aktie der Online-Apotheke gut eine Stunde nach Handelsbeginn an die Spitze des MDax geschickt. Sie liegt derzeit mit über 12 Prozent im Plus bei 118,80 EUR.

Auch die Aussichten sind gut: Alle Analysten rechnen mit einem weiteren Wachstum, besonders wenn ab dem nächsten Jahr das E-Rezept kommt. Das dürfte Redcare Pharmacy dann endgültig in die Gewinnzone schieben. Diese Aussicht äußert sich auch in den Kurszielen, die zwischen 150 und 250 EUR liegen.

Studie: Vor allem deutsche Auto-Hersteller drehen an Rabattschraube

Neuwagen werden auf dem deutschen Markt tendenziell günstiger. Laut der regelmäßigen Marktstudie des Duisburger Center Automotive Research haben Händler und Hersteller im Juli bei den gängigsten Verbrenner-Modellen höhere Nachlässe auf den Listenpreis eingeräumt als zuvor. Vor allem die deutschen Hersteller und ihre Konzernmarken hätten seit Jahresbeginn ihre Rabatte bei Internetbestellungen erhöht, berichtete CAR-Direktor Ferdinand Dudenhöffer am Dienstag.

Nach seiner Einschätzung sind die Auftragsbestände aus der Corona-Zeit weitgehend abgebaut. Gleichzeitig hielten sich potenzielle Käufer wegen der unsicheren wirtschaftlichen Aussichten sowie höherer Zinsen merklich zurück.

Während der Pandemie hatte sich der Automarkt auch wegen knapper Teile zugunsten der Verkäufer gewandelt, die ihre wenigen Autos zu Höchstpreisen mit geringeren Rabatten absetzen konnten. Seit einem Tiefpunkt im Februar dieses Jahres steigen die offen beworbenen Preisnachlässe wieder. Eine Ausnahme gab es beim VW-Konzern, der laut CAR zuletzt seine Verkaufsförderung bei den Elektromodellen ID3 und ID4 reduzierte.

Redaktion onvista/dpa-AFX