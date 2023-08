Der Dax dürfte sich nach seiner jüngsten Rekordjagd am Dienstag zunächst kaum von der Stelle bewegen. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisiert etwa eine Stunde vor Handelsbeginn mit 16.442 Punkten eine praktisch unveränderte Eröffnung. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls kaum bewegt erwartet.

Am Montag hatte der Dax den zweiten Handelstag in Folge ein Rekordhoch erreicht und den Monat Juli mit einem Gewinn von rund 1,9 Prozent abgeschlossen. Die Chance auf ein Ende der Zinsanhebungen der Notenbanken in den USA und der Eurozone nährt die Hausse am Aktienmarkt.

Einzelwerte im Überblick

Der Kunststoffkonzern Covestro litt weiter unter der Schwäche der Bauwirtschaft sowie der Zurückhaltung vieler Menschen beim Kauf von Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und Möbeln. Börsianer sprachen von einem durchwachsenen Zahlenwerk, in dem einem schwächer als erwartet ausgefallenen Umsatz eine moderat bessere operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) gegenüberstehe. Im Fokus der Anleger stehe derzeit wohl aber mehr das Übernahmeinteresse des Ölkonzerns Abu Dhabi National Oil (Adnoc).

Derweil hob der Logistikkonzern DHL Group mit der Zahlenvorlage das untere Ende der Jahreszielspanne für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) an. Ein Händler sprach indes von einem durchwachsenen Zwischenbericht. Enttäuschend sei zudem, dass der Konzern die Prognose am unteren Ende nicht so deutlich angehoben habe wie am Markt erwartet. Er hält angesichts des guten Laufs der Aktie Gewinnmitnahmen für möglich. Seit Jahresbeginn hat sie fast ein Drittel an Wert gewonnen und zählt zu den besseren Werten im Dax. Am Montag hatten sie bei rund 47 Euro den höchsten Stand seit März 2022 markiert. Vorbörslich gab sie nun um über 2,5 Prozent nach.

Daimler Truck hatte im Rahmen von Eckdaten für ein gut verlaufenes Quartal bereits den Ausblick angehoben. Der Nutzfahrzeughersteller verbuchte erneut weniger Aufträge als vor einem Jahr - er geht nach eigenen Angaben wie auch andere Lkw-Bauer derzeit angesichts voller Auftragsbücher wählerisch vor bei der Annahme von Bestellungen. Vorstandschef Martin Daum hatte Mitte Juli gesagt, die Nachfrage und mit ihr der Auftragseingang seien weiter stark.

Kursgewinne in den USA

Die US-Börsen haben am Montag leicht zugelegt. Der jüngst starke Lauf erweist sich damit weiter als stabil. Die Hoffnung auf ein Ende der Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hatte die Börsen zuletzt zunehmend beflügelt, sodass im Juli unter dem Strich Gewinne verbucht wurden. Positive Impulse liefert zudem die Berichtssaison, die bisher besser als befürchtet verlaufen ist.

Knapp 80 Prozent der Unternehmen aus dem breiten S&P-500-Index, die ihre Zahlen vorgelegt haben, hätten mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen, konstatierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial machte zum Handelsschluss einen kleinen Sprung nach oben und beendete den Tag 0,28 Prozent höher auf 35.559,53 Punkten.

Uneinheitliche Entwicklung in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,7 Prozent zu. Er folgte damit den positiven Vorgaben aus den USA. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, büßte hingegen 0,3 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong auf der Stelle trat. Am Vortag hatten die Märkte in China noch von der Hoffnung auf Stützungsmaßnahmen der Regierung profitiert.

Renten

Bund-Future 132,95 -0,05%\°

Devisen: Euro fällt unter 1,10 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel nachgegeben und ist unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0990 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1023 Dollar festgelegt.

Unter stärkerem Druck stand der australische Dollar. Die Zentralbank des Landes ließ den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert. Fachleuchte hatten dagegen mehrheitlich auf eine Straffung gesetzt. Die Notenbank hat ihre Leitzinsen in den vergangenen Monaten stark angehoben, was ihr im Land viel Kritik eingebracht hat. Hintergrund ist, dass sie noch relativ kurz vor der ersten Zinsanhebung im Frühjahr 2022 stabile Zinsen versprochen hatte.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf wichtige Stimmungsbarometer aus der Industrie. In Europa stehen die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm, in den USA wird der stark beachtete ISM-Index veröffentlicht. Die Unternehmensumfragen geben Hinweise auf den Zustand der konjunkturellen Lage.

Euro/USD 1,0988 -0,09

USD/Yen 142,7795 0,35

Euro/Yen 156,8820 0,27\°

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen und haben sich damit etwas von ihren jüngsten Drei-Monatshochs entfernt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 85,10 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 29 Cent auf 81,51 Dollar.

Leichten Druck auf die Preise übte der etwas festere Dollar aus. Da Rohöl überwiegend in der amerikanischen Währung gehandelt wird, wirken sich Wechselkursänderungen meist auf die Nachfrage aus. Steigt der Dollar, sinkt in der Regel das Interesse aus anderen Währungsräumen. Das drückt auf die Erdölpreise. Ungeachtet dessen haben die Rohölpreise in den vergangenen Wochen kräftig um etwa zehn Dollar zugelegt. Auf der Nachfrageseite treibt die Aussicht auf einen vorsichtigeren Kurs vieler Notenbanken mit weniger Zinsanhebungen. Auf der Angebotsseite haben große Förderstaaten wie Saudi-Arabien oder Russland ihre Produktion deutlich eingeschränkt.

Brent 85,22 -0,21 USD

WTI 81,62 -0,18 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 127 (110) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 75 (76,50) EUR - 'BUY'

- SOCGEN HEBT ZIEL FÜR STABILUS AUF 68 (65) EUR - 'BUY'

- WDH/BAADER BANK HEBT BASF AUF 'ADD' (REDUCE) - ZIEL 53 EUR

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR MCDONALD'S AUF 315 (310) USD - 'HALTEN'

- CITIGROUP SENKT ESTEE LAUDER AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 195 USD

- BARCLAYS HEBT GAP AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 13 USD

- BERENBERG HEBT BASIC FIT AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 42 (36) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 7,80 (7,20) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT INFICON HOLDING AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1222 CHF

- BERENBERG SENKT TELIA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 29 SEK

- CITIGROUP NIMMT GENERALI MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 20,20 EUR

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 2,35 (2,40) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 665 (675) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 940 (960) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 1950 (1880) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ANGLO AMERICAN AUF 2650 (2750) PENCE - 'OVERWEIGHT'

Termine Unternehmen

05:30 JPN: Toyota, Q1-Zahlen

06:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

06:45 NLD: Redcare Pharmacy, Q2-Zahlen

07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Krones, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: DHL, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Uniper, Halbjahreszahlen (Pk 10.30 h) (detailliert)

08:00 GBR: Man Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau Juni 2023

12:00 USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen

14:00 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen

18:00 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen

22:05 USA: Starbucks, Q3-Zahlen

22:15 USA: American International Group, Q2-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen

22:15 USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 06/23

03:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 07/23

09:15 SPA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 06/23

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Arbeitsmarktdaten 06/23

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 07/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 06/23

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Bauinvestitionen 06/23

16:00 USA: ISM-Index 07/23

16:30 USA: Dallas-Fed-Index zu Dienstleistungsbranche 07/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

09:00 DEU: Erster Spatenstich für Rheinmetall-Fabrik für F-35- Kampfjet-Bauteile, Weeze

Hinweis

Schweiz: Feiertag, Börse geschlossen

Redaktion onvista/dpa-AFX