Redcare Pharmacy: Operativer Gewinn - Prognose erhöht

Heute Morgen hat Redcare Pharmacy seine Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht.

Zwar hat Redcare Pharmacy den Sprung in die Gewinnzone nicht geschafft, aber es sieht gut aus. Lag im ersten Halbjahr 2022 der Verlust je Aktie bei 2,63 EUR, so liegt er dieses Jahr bei 0,79 EUR.

Aber das dürfte sich bald ändern: Im ersten Halbjahr 2023 ist der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten um 107,9 Prozent gestiegen. Wenn im nächsten Jahr das E-Rezept flächendeckend in Deutschland eingeführt wird, dürfte der Umsatz besonders in diesem Bereich weiter steigen.

Besonders positiv ist: Redcare Pharmacy ist operativ profitabel.

Quartalszahlen Q2/23 Redcare Pharmacy im Überblick

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 419,8 Mio. EUR 287,7 Mio. EUR EBITDA 10,5 Mio. EUR minus 12,6 Mio. EUR Bestellungen 7,1 Millionen 5,7 Millionen durchschnittlicher Bestellwert 58,90 EUR 57,90 EUR

Von den Gesamtumsätzen wurden 74,3 Prozent (334,1 Mio. EUR) in der DACH-Region erzielt. In dieser Region erreichte Redcare Pharmacy ein positives EBITDA – Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen – in Höhe von 15,9 Mio. EUR, auf allen anderen Märkten ist diese Kennzahl negativ. Hier lag das operative Ergebnis mit 5,3 Mio. EUR im Minus.

Die Webseite wurde im zweiten Quartal über 109,2 Millionen Mal aufgesucht, wobei 76 Prozent auf mobile Besuche entfallen.

Prognose erhöht

Redcare Pharmacy hat die Prognose erhöht: Sie gehen von einer Steigerung im non-Rx (nicht verschreibungspflichtige Medikamente) zwischen 20 und 30 Prozent aus. Die EBITDA-Marge soll nun zwischen 1,5 und 3 Prozent liegen, der Gewinn zwischen 1,7 und 1,8 Mio. EUR

Martin hat am 6. Juli die Aktie genauer unter die Lupe genommen und ist sehr optimistisch gestimmt. Er sieht sogar ein Kursziel, das deutlich über dem aktuellen Kurs liegt.

Direkt zum Video auf YouTube