EQS-News: DIC Asset AG: Erstes Halbjahr 2023 unter dem Einfluss der geopolitischen Rahmenbedingungen – Aktionsplan „Performance 2024“ zur Stärkung des Unternehmens

EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

DIC Asset AG: Erstes Halbjahr 2023 unter dem Einfluss der geopolitischen Rahmenbedingungen – Aktionsplan „Performance 2024“ zur Stärkung des Unternehmens



03.08.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Presseinformation DIC Asset AG: Erstes Halbjahr 2023 unter dem Einfluss der geopolitischen Rahmenbedingungen – Aktionsplan „Performance 2024“ zur Stärkung des Unternehmens

Assets under Management auf hohem Niveau von 14,2 Mrd. Euro

Überragend hohe Vermietungsleistung von rund 257.900 qm (+50%)

Like-for-like-Mietwachstum von 4,8% im Commercial Portfolio

Funds from Operations (FFO) erreichen 22,4 Mio. Euro Frankfurt am Main, 3. August 2023. Die DIC Asset AG („DIC“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat heute die Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2023 veröffentlicht. Die Ergebnisse sind beeinflusst durch die aktuellen geopolitischen Rahmenbedingungen, die steigenden Zinsen und die Inflation. All das führt unter anderem am Transaktionsmarkt zu einer anhaltenden Zurückhaltung und beeinflusst die Ergebnisse des ersten Halbjahres. So erreichten die Funds from Operations („FFO“) (nach Minderheiten, vor Steuern) 22,4 Mio. Euro (Vorjahr: 53,0 Mio. Euro). Entscheidend für die Zukunft ist aber, dass die DIC als Reaktion auf die veränderten Bedingungen umgehend den Aktionsplan „Performance 2024“ gestartet hat. Dieser Plan definiert fünf klare Punkte, an denen das Unternehmen arbeiten wird. Ziel des Aktionsprogramms ist die nachhaltige Stärkung der Liquidität und der Abbau der Verschuldung, die weitere Umsetzung der geplanten Transaktionen aus dem eigenen Bestandsportfolio, die Stärkung des operativen Bestandsgeschäfts mit hoher Vermietungsleistung, die Platzierung weiterer attraktiver Investmentvehikel und eine Optimierung und Senkung der operativen Kosten. „Was die DIC ausmacht, ist die Schnelligkeit und die Konsequenz, mit der wir schon immer auf Veränderungen im Markt reagieren. So haben wir mit der Übernahme der VIB im vergangenen Jahr unser Engagement in der Logistik entscheidend ausgebaut und die strategischen Weichen für die Zukunft gestellt. Wir haben zudem dafür gesorgt, dass unsere FFO zu einem deutlich höheren Anteil als zuvor von langfristig planbaren Quellen profitieren. Und mit der gleichen strategischen Konsequenz schaffen wir nun mit unserem Aktionsplan ‚Performance 2024‘ die Bedingungen, unser Unternehmen auch in einer veränderten Welt erfolgreich und mit stabilen Erträgen aufzustellen“, sagt Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC. Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2023: Im Vergleich zum 30. Juni 2022 liegen die Assets under Management Ende Juni 2023 auf einem ähnlich hohen Niveau von 14,2 Mrd. Euro.

Ende Juni 2023 auf einem ähnlich hohen Niveau von 14,2 Mrd. Euro. Die Vermietungsleistung stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 50% auf rund 257.900 qm, u.a. als Folge des höheren Anteils von Logistikvermietungen.

stieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 50% auf rund 257.900 qm, u.a. als Folge des höheren Anteils von Logistikvermietungen. Die Bruttomieteinnahmen sind insbesondere aufgrund der Konsolidierung der VIB sowie des Like-for-like-Wachstums auf 96,9 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 75,2 Mio. Euro). Like-for-Like konnten die annualisierten Mieteinnahmen des Commercial Portfolios um 4,8% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

sind insbesondere aufgrund der Konsolidierung der VIB sowie des Like-for-like-Wachstums auf 96,9 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr: 75,2 Mio. Euro). konnten die annualisierten Mieteinnahmen des Commercial Portfolios um 4,8% gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Die Erträge aus Immobilienmanagement aus Asset-, Propertymanagement- und Development-Fees betrugen 21,8 Mio. Euro (Vorjahr: 39,5 Mio. Euro). Im Vorjahreszeitraum wurden zusätzlich Transaktions- und Performance-Fees in Höhe von 22,1 Mio. Euro eingenommen. Das Ergebnis aus assoziierten Unternehmen ging aufgrund des geringen Transaktionsgeschäfts sowie dem Verkauf einer Joint-Venture-Beteiligung im Vorjahr auf 2,8 Mio. Euro zurück (16,9 Mio. Euro).

aus Asset-, Propertymanagement- und Development-Fees betrugen 21,8 Mio. Euro (Vorjahr: 39,5 Mio. Euro). Im Vorjahreszeitraum wurden zusätzlich Transaktions- und Performance-Fees in Höhe von 22,1 Mio. Euro eingenommen. Das ging aufgrund des geringen Transaktionsgeschäfts sowie dem Verkauf einer Joint-Venture-Beteiligung im Vorjahr auf 2,8 Mio. Euro zurück (16,9 Mio. Euro). Das operative Ergebnis FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) lag mit 22,4 Mio. Euro unter dem Vorjahr (Vorjahr: 53,0 Mio. Euro). Der Rückgang erklärt sich neben einer aktuell höheren Zinslast (v.a. aus der Bridge-Finanzierung zur VIB-Übernahme) aus dem nahezu vollständigen Wegfall von Transaktionen im ersten Halbjahr des laufenden Jahres.

(nach Minderheiten, vor Steuern) lag mit 22,4 Mio. Euro unter dem Vorjahr (Vorjahr: 53,0 Mio. Euro). Der Rückgang erklärt sich neben einer aktuell höheren Zinslast (v.a. aus der Bridge-Finanzierung zur VIB-Übernahme) aus dem nahezu vollständigen Wegfall von Transaktionen im ersten Halbjahr des laufenden Jahres. V.a. aufgrund des höheren Zinsaufwands von 53,2 Mio. Euro (Vorjahr: 30,9 Mio. Euro) und Sonderabschreibungen auf Immobilien von 23,9 Mio. Euro lag das Konzernergebnis mit -16,6 Mio. Euro unter dem Vorjahr (30,8 Mio. Euro).

mit -16,6 Mio. Euro unter dem Vorjahr (30,8 Mio. Euro). Unter Einrechnung des vollen Werts des Geschäftsbereichs Institutional Business ergibt sich zum 30. Juni 2023 ein Adjusted NAV in Höhe von 21,19 Euro je Aktie (31. Dezember 2022: 21,84 Euro). Der NAV je Aktie lag bei 17,66 Euro (31. Dezember 2022: 18,29 Euro).

in Höhe von 21,19 Euro je Aktie (31. Dezember 2022: 21,84 Euro). Der je Aktie lag bei 17,66 Euro (31. Dezember 2022: 18,29 Euro). Der Verschuldungsgrad ( Loan-to-Value, LTV ) – ohne Berücksichtigung von Warehousing – blieb zum 30. Juni 2023 mit 57,6% (31. Dezember 2022: 57,8%) auf nahezu unverändertem Niveau. Der Adjusted LTV (unter Einrechnung des vollen Werts des Institutional Business) lag bei 54,3% (31. Dezember 2022: 54,7%).

) – ohne Berücksichtigung von Warehousing – blieb zum 30. Juni 2023 mit 57,6% (31. Dezember 2022: 57,8%) auf nahezu unverändertem Niveau. Der (unter Einrechnung des vollen Werts des Institutional Business) lag bei 54,3% (31. Dezember 2022: 54,7%). Der Bestand an liquiden Mitteln belief sich zum Bilanzstichtag auf 485,1 Mio. Euro (31. Dezember 2022: 188,4 Mio. Euro), vor allem als Folge der Finanzierungsaktivitäten im ersten Halbjahr 2023. Angepasste Prognose 2023 bestätigt Vor dem Hintergrund weiterhin anhaltender geopolitischer Unsicherheiten, einer hartnäckigen Inflation und des weiteren Anstiegs der Zinsen hat die DIC bereits am 7. Juli 2023 eine Anpassung ihrer Prognose für das laufende Geschäftsjahr vorgenommen. Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2023 bestätigt die DIC unverändert die angepasste Prognose für ihre wesentlichen Ergebniskennzahlen. Insgesamt werden für das Geschäftsjahr 2023 FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne von 50 bis 55 Mio. Euro erwartet. Einladung zum Investor Call / Webcast am 3. August 2022 Der Vorstand der DIC Asset AG lädt um 10:00 Uhr MESZ zur Ergebnispräsentation des ersten Halbjahres 2023 ein. Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter: https://webcast.meetyoo.de/reg/mWIaXSXNGYRo Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen: https://www.webcast-eqs.com/dic-2023-hy/no-audio Informationen zur DIC Asset AG finden sie im Internet unter

www.dic-asset.de. Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 358 Objekte mit einem Marktwert von 14,2 Mrd. Euro onsite – wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. IR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de



Die DIC Asset AG auf einen Blick



Finanzkennzahlen in Mio. Euro H1 2023 H1 2022 Bruttomieteinnahmen 96,9 75,2 Nettomieteinnahmen 85,0 65,3 Erträge aus Immobilienmanagement 21,8 39,5 Erlöse aus Immobilienverkauf 356,4 47,5 Gewinne aus Immobilienverkauf 8,2 12,4 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 2,8 16,9 Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 22,4 53,0 Funds from Operations nach Minderheiten

inkl. Verkaufsgewinne (FFO II) 29,9 65,4 EBITDA 84,7 91,2 EBIT 24,4 59,4 Konzernüberschuss -16,6 30,8 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 64,0 110,3 Finanzkennzahlen je Aktie in Euro H1 2023 H1 2022 FFO nach Minderheiten 0,27 0,64 FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 0,36 0,80 Konzernüberschuss nach Minderheiten -0,18 0,29 EPRA-Ergebnis 0,47 0,74 Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.06.2023 31.12.2022 Loan-to-Value (LTV) in%* 57,6 57,8 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 3.529,8 3.673,3 Eigenkapital 1.586,4 1.664,1 Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 3.300,3 3.138,4 Bilanzsumme 5.222,0 5.180,3 Finanzmittelbestand 485,1 188,4 NAV (je Aktie in Euro)** 17,66 18,29 Adjusted NAV (je Aktie in Euro)**/*** 21,19 21,84 Operative Kennzahlen (gesamte Plattform) 30.06.2023 30.06.2022 Anzahl Immobilien 358 357 Assets under Management in Mrd. Euro 14,2 14,2 Mietfläche in qm 4.769.200 4.593.800 Vermietungsleistung in qm 257.900 172.400 Operative Kennzahlen

(Commercial Portfolio)**** 30.06.2023 30.06.2022 Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro 186,5 199,0 EPRA-Leerstandsquote in % 4,9 4,2 Ø-Mietlaufzeit in Jahren 5,0 5,7 Ø-Miete in Euro pro qm 8,41 8,01 Bruttomietrendite in % 4,9 4,7 * bereinigt um Warehousing ** Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 30.06.2023: 83.565 Tsd. / 31.12.2022: 83.152 Tsd.) *** inkl. vollständigem Wert des Institutional Business **** Commercial Portfolio ohne Repositionierungsobjekte und Warehousing-Objekte

03.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com