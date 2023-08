Trading-Chance DAX: Großer Aufwärtszyklus bis 2029?

Werbung

Unser ganzes Leben bewegt sich in Zyklen. Das hat Gründe, die mit Demographie und daraus resultierend mit Konsumkraft zu tun haben, aber auch mit der Haltbarkeit und dem Zerfall von Produkten. Zyklen finden sich folgerichtig auch in Rohstoffen, Währungen, Anleihen und den Aktienmärkten. Als Anleger und Trader können wir diese für uns ausnutzen. So auch die Zyklen im Deutschen Aktienindex (DAX).

Allgemeine Wahrnehmung

Wir neigen nahezu alle dazu, im ersten Schritt Bewegungen eines Marktes nach deren Höhe zu beurteilen. Es ist eine rein visuelle Bewertung, wenn wir auf einen Chart schauen und denken "das ist weit gelaufen." Wer über mindestens 10 Jahre Erfahrung an der Börse verfügt, hat mindestens einmal eine Situation erlebt, in der ein Trend viel weiter und länger lief, als er selbst und das Gros der Marktteilnehmer es vermutet hätten. Darum sollten wir uns grundsätzlich von solch subjektiven, eher emotional motivierten Bewertungen lösen. Denn in den letzten Wochen und Monaten ist auch der DAX deutlich gestiegen.

Kurzfristige Korrekturen

Kurzfristige Korrekturen müssen immer - auch im größten Aufwärtstrend - einkalkuliert werden und dürfen nicht zu Zweifeln am großen und ganzen Bild führen. Gerade jüngst zeigte sich, dass die Zuversicht der Marktteilnehmer doch sehr groß wurde. Dies spiegelt sich beispielsweise im Fear and Greed Index wider, der im "Greed-Modus" ist. Das erhöht die Chance einer kurzfristigen Korrektur, die eine Abkühlung der Rallye bringt. Die Frage, die sich dabei stellt ist: ist das der Beginn einer Baisse (dann wäre Short aufbauen richtig) oder nutzen wir diese Rücksetzer zum Einstieg oder Zukauf auf der Longseite. Und zur Beantwortung dieser Frage bemühen wir den großen Zyklus des DAX.

Großer Zyklus bis 2029 aufwärts

Danach ist relativ frisch ein Aufwärtszyklus gestartet, der bis in das Jahr 2029 reicht. In der Vergangenheit zeigte der Zyklus nahezu alle wichtigen, großen Trends des DAX an. Dabei muss verstanden werden, dass die absoluten Hochs und Tiefs nicht immer exakt mit dem Zyklushoch oder -tief zusammenfallen müssen. Auch hier arbeiten wir mit Wahrscheinlichkeiten und sollten selbstverständlich mit Ungenauigkeiten umgehen lernen.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Langfristige Long-Position mit moderatem Hebel

Wir haben einen Turbo Open End Long des Emittenten UniCredit (Hypo Vereinsbank) für sie ausgesucht. Das Zertifikat hat eine Basis und K.O.-Level bei 10926,19 Pkt. Daraus ergibt sich ein Hebel von 3,08. Als Stop-Loss soll genau diese Marke fungieren, womit der Einsatz gleich dem Risiko ist. Entsprechend moderate Einsätze sind hier angebracht. Die WKN des Produktes lautet HB7X0C.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 16.600 Pkt

Unterstützungen: 15.500, 15.000, 14.800 und 13.900 Pkt

Basiswert DAX WKN HB7X0C ISIN DE000HB7X0C9 Basispreis 10.926,19 Pkt K.O.-Schwelle 10.926,19 Pkt Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent UniCredit (Hypo Vereinsbank) Hebel 3,08 Stop-Loss Zertifikat 0,10 Euro

