EQS-Adhoc: Nabaltec senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023

Nabaltec senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023



04.08.2023

Nabaltec senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 Schwandorf, 4. August 2023 – Die Nabaltec AG verzeichnete im zweiten Quartal 2023 nach vorläufigen Zahlen einen deutlichen Umsatzrückgang um 12,2 % auf 49,1 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die EBIT-Marge reduzierte sich im gleichen Zeitraum von 14,8 % auf 6,7 %. Eine allgemein sehr schwache Nachfrage sowie anhaltender Lagerabbau bei Kunden zeigte sich über beide Produktsegmente. Entgegen den bisherigen Erwartungen sieht das Unternehmen auch für das dritte Quartal 2023 keine Erholung. Vor diesem Hintergrund passt die Nabaltec AG die Prognose für das Gesamtjahr 2023 an und erwartet einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr in einer Bandbreite von 4 % bis 6 %. Bisher wurde ein Umsatzwachstum in der Bandbreite von 3 % bis 5 % prognostiziert. Ergebnisseitig erwartet das Unternehmen für 2023 eine EBIT-Marge in einer Bandbreite vom 6 % bis 8 % (bisher: 8 % bis 10 %). Kontakt: Johannes Heckmann Nabaltec AG Telefon: 09431 53-201 Fax: 09431 53-260 E-Mail: Heckmann.Johannes@nabaltec.de







Hinweis: Der Halbjahresabschluss 2023 der Nabaltec AG wird wie geplant ab dem 24. August 2023 unter https://nabaltec.de/investor-relations/finanzberichte zum Download zur Verfügung stehen.

