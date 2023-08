Du hast nur eine Chance!

Im Leben erhält man so manche Chance. Entscheidend ist, dass wir sie optimal nutzen. Gerade der Aktienmarkt kann eine solche Möglichkeit sein, um ein Vermögen aufzubauen. Doch ist auch das ein Aspekt in unserem finanziellen Leben, den wir aktiv ergreifen und nutzen müssen.

Mit Angst und Panik an den Aktienmärkten zu arbeiten ist nicht mein Stil. Auch nicht der der Analysten bei der Aktienwelt360. Grundsätzlich können wir viele so manche Entscheidung treffen und sie wieder revidieren. Solange wir nicht eine große Fehlentscheidung treffen, die uns und unseren Vermögensaufbau in Gänze bedroht, ist und bleibt die Welt in Ordnung. Ein solcher Fehler wäre zum Beispiel, alles auf eine Karte zu setzen.

Heute wollen wir uns trotzdem einem anderen Thema widmen. Nämlich dem, dass wir in unserem Leben finanziell und ganzheitlich gesehen trotzdem nur eine Chance haben. Wir können sie voll ausschöpfen und nutzen. Oder verstreichen lassen.

Ja, wir haben nur eine Chance

Die eine Chance, die wir haben, ist: Wir können Aktien und einen unternehmensorientierten Ansatz für unseren Vermögensaufbau nutzen. Ja, wir sollten sogar den Faktor Zeit ideal für uns arbeiten lassen. Wer diese Möglichkeit verstreichen lässt, der hat seine Chance leider verspielt.

Das heißt nicht, dass jede Investition genau ins Schwarze treffen muss. Aber schon, dass wir möglichst frühzeitig einen Ansatz wählen sollten, der uns und unseren Zielen hilft. Als Investor können wir durchaus auch mal Fehlentscheidungen treffen. Eine falsche Aktie auswählen. Oder einige Aktien zu einer zu teuern Bewertung kaufen. Aber wir dürfen keinen so großen Fehler begehen, der unsere finanziellen Ziele ernsthaft bedroht. Oder uns derart nach hinten wirft, dass wir unsere Ziele nicht mehr erreichen können.

Lass uns das anhand von einem Beispiel skizzieren. Mal angenommen, du möchtest über einen Zeitraum von 40 Jahren mit einem begrenzten Einsatz ein großes Vermögen für den Ruhestand aufbauen. Wenn das dein Ziel ist, so hast du eben nur den einen Shot. Wir haben nicht oft einen derart langen Zeitraum, in dem wir Geld verdienen und vorsorgen können. Und wir bekommen nicht erneut eine Möglichkeit, wenn wir zu Anfang einen großen Fehler begehen. 40 Jahre sind schließlich ein so großer Teil unseres Lebens. Nicht immer stimmen alle Faktoren derart überein, dass wir zwei oder drei ähnliche Zeitfenster auswählen können.

Aber wir müssen es gar nicht derart dramtisieren. Die eine Chance besteht auch darin, dass wir insgesamt ein Leben, ein Erwerbsleben und innerhalb dessen Zeitfenster zum investieren haben. Das sollten wir ideal nutzen. Und nicht mit zu riskanten Wetten oder sinnvollen Produkten, oder womöglich auch mit zu einer geringen Rendite selbst boykottieren. Wer die Chance nicht nutzt oder erst verspätet nutzt, der begeht womöglich den größten finanziellen Fehler seines Lebens.

Warren Buffett als Beispiel: Keine Fehler begehen!

Für mich ist Warren Buffett übrigens ein Investor, der das begriffen hat. Das Orakel von Omaha hat gesehen, dass er eine Chance hat. Ein Leben, das er voll und ganz dem Investieren widmete. Sein Lohn: Eine Rendite von über 20 % pro Jahr und das Ergebnis, dass er inzwischen Centi-Milliardär ist. Natürlich wird kaum einer das über einen derart langen Zeitraum kopieren können. Aber der Starinvestor hat das Bestmögliche aus seinen Verhältnissen gemacht und seine Gelegenheiten bestmöglich genutzt.

Würdest du unterschreiben, dass du das bereits machst? Zeit, Rendite, unsere Investitionen und auch unsere Erfahrungen und Bildung können die Merkmale sein, die wir überprüfen sollten. Nutzen wir die Chance, die wir haben.

Der Artikel Du hast nur eine Chance! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

