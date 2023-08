EQS-News: Exasol veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2023 und bestätigt Ausblick

EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Exasol veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2023 und bestätigt Ausblick



08.08.2023

Exasol veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2023 und bestätigt Ausblick ARR steigt um 13% auf 36,3 Millionen Euro

Operatives Ergebnis (adj. EBITDA) verbessert sich in H1 2023 auf -3,4 Millionen Euro

Flüssige Mittel zum 30. Juni 2023 bei 11,7 Millionen Euro

Ausblick für 2023 bestätigt Nürnberg, 8. August 2023: Die Exasol AG, ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, hat sein operative Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich verbessert. Nach vorläufigen Zahlen reduzierte sich der operative Verlust (adj. EBITDA) um 43% auf -3,4 Millionen Euro (H1 2022: -6,0 Millionen Euro). Grund hierfür ist vor allem eine weiter verbesserte Kosteneffizienz – insbesondere im Bereich Marketing – bei weiter steigenden Umsätzen. Der annualisierte wiederkehrende Umsatz (ARR) erhöhte sich zum Ende des ersten Halbjahres 2023 auf 36,3 Millionen Euro und lag damit 13% über dem vergleichbaren Vorjahreswert (30. Juni 2022: 32,1 Millionen Euro). „Einige größere Kundenprojekte, die wir für das erste Halbjahr erwartet haben, haben sich in die zweite Jahreshälfte verschoben. Hierdurch blieb die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr insgesamt hinter unseren Erwartungen zurück“, erklärt Jörg Tewes, CEO der Exasol AG. „Wir sind jedoch unverändert zuversichtlich, diese im zweiten Halbjahr erfolgreich abzuschließen und damit unser ARR-Wachstumsziel für das Gesamtjahr zu erreichen. So konnte im Juli bereits zusätzlicher ARR in Höhe von rund 0,6 Mio. Euro realisiert werden. Zusätzliche Impulse erwarten wir dabei auch von unserer veränderten strategischen Positionierung und den Start unserer neuen Produktversion, die wir in Q2 angeschoben haben.“ Die liquiden Mittel lagen zum Ende des ersten Halbjahres bei 11,7 Millionen Euro. Gegenüber dem Jahresende 2022 entspricht dies einem Mittelabfluss von lediglich 1,0 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2023 (H1 2022: -7,9 Millionen Euro). Hierbei sind die Erlöse der am 29. Juni durchgeführten Kapitalerhöhung noch nicht berücksichtigt. Jan-Dirk Henrich, CFO von Exasol, ergänzt: „Wir haben bei steigendem Umsatz unsere Kostendisziplin weiter hochgehalten. Damit sind wir hinsichtlich der geplanten Profitabilitätssteigerung im ersten Halbjahr gut vorangekommen und streben auch für das zweite Halbjahr eine kontinuierliche Verbesserung an. Durch konsequentes Cash-Management konnten wir zudem negative Auswirkungen des insgesamt im Markt verschlechterten Zahlungsverhaltens der Kunden erfolgreich abwenden. Über die Ende Juni durchgeführte Kapitalerhöhung haben wir darüber hinaus unsere Bilanz gestärkt und sind damit solide für die Zukunft aufgestellt.“ Ausblick 2023 Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet das Management unverändert einen Anstieg des ARR auf 42,5 - 44,0 Millionen Euro. Gleichzeitig soll sich das angepasste operative Ergebnis (adj. EBITDA) auf -3 bis -1 Millionen Euro verbessern (adj. EBITDA 2022: -13,4 Millionen Euro). Auch die Prognose der flüssigen Mittel zum Jahresende 2023 bleibt unverändert, wird allerdings um die positiven Effekte aus der Kapitalerhöhung vom 29. Juni 2023 erweitert. In diesem Zusammenhang sind der Gesellschaft im Juli 2023 netto 6,8 Millionen Euro zugeflossen. Entsprechend geht der Vorstand nunmehr von liquiden Mitteln zum Ende des Jahres in Höhe von 15,8 – 17,8 Millionen Euro aus (vor der Kapitalerhöhung: 9 - 11 Millionen Euro). Der vollständige Bericht für das erste Halbjahr 2023 erscheint am 16. August 2023. Wesentliche Kennziffern (vorläufig): (in Millionen Euro) Q2 2023 Q2 2022 Abw. in % H1 2023 H1 2022 Abw. in % ARR (zum 30.6.) 36,3 32,1 +13% 36,3 32,1 +13% Umsatz 9,0 8,4 +7% 17,8 16,1 +10% Adj. EBITDA* -1,2 -2,2 -45% -3,4 -6,0 -43% 30.6.2023 31.12.2022 Abw. abs. Flüssige Mittel 11,7 12,7 -1,0 * Das EBITDA wird um Aufwendungen aus Stock Appreciation Rights, die Mitarbeitern vor dem Börsengang im Jahr 2020 gewährt wurden, und um die Kosten der Kapitalerhöhung vom Juni 2023 bereinigt. IR Kontakt

Christoph Marx

Head of Investor Relations

Tel: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com

