IRW-News: Majuba Hill Copper Corp.: Nevada wird vom Fraser Institute als beste Bergbauregion eingestuft und Majuba umreißt Explorationsziel von 660 Millionen Pfund Kupfer im Projekt Majuba Hill, NV

IRW-PRESS: Majuba Hill Copper Corp.: Nevada wird vom Fraser Institute als beste Bergbauregion eingestuft und Majuba umreißt Explorationsziel von 660 Millionen Pfund Kupfer im Projekt Majuba Hill, NV

VANCOUVER, BC - 9. August 2023 / IRW-Press / - Majuba Hill Copper Corp. (CSE: JUBA | OTC: JUBAF | FWB: 4NP) (Majuba Hill Copper oder das Unternehmen) freut sich, seine Aktionäre über einen Meilenstein des Fraser Institute bezüglich Nevada und die Porphyr-Kupferlagerstätte Majuba Hill (Majuba) in Pershing County, Nevada, zu informieren.

Nevada wurde mit dem höchsten PPI-Wert von 100 als attraktivster Staat für Bergbauinvestitionen weltweit beurteilt, wie aus der jährlichen Umfrage unter Bergbauunternehmen hervorgeht, die vom Fraser Institute durchgeführt wurde. Diese prestigeträchtige Einstufung unterstreicht die herausragende Stellung Nevadas im Bergbausektor. Nevada liegt damit vor anderen wichtigen Bergbauregionen wie Westaustralien, das den zweiten Platz belegte, und Saskatchewan, das den dritten Platz erreichte.

Das von Julio Mejía und Elmira Aliakbari erarbeitete umfassende Bewertungs- und Rankingsystem des Fraser Institute, das die Attraktivität verschiedener Staaten für Bergbauinvestitionen bewertet, unterstreicht die wachsende Bedeutung Nevadas in der globalen Bergbaulandschaft.

Dies ist sowohl für Nevada als auch für Majuba und seine Aktionäre und Interessengruppen ein wichtiger Meilenstein. Das Unternehmen hat kürzlich einen unabhängigen technischen Bericht mit dem Titel Technical Report for the Majuba Hill Copper Project, Pershing County, Nevada, USA vorgelegt, in dem für Majuba ein Explorationsziel von 100.000.000 Tonnen mit einem Potenzial von bis zu 660.000.000 Pfund Kupfer beschrieben wird. Die Möglichkeit, dieses Ziel noch zu erweitern, bleibt in allen Richtungen des Projekts offen.

Die prestigeträchtige Einstufung Nevadas durch das Fraser Institute ist ein Beweis für das vielversprechende Potenzial und die Bedeutung der Region für den Kupferbergbau. Die außergewöhnlichen Ergebnisse der Bohrungen in Majuba Hill unterstreichen den Stellenwert Nevadas in der Bergbauwelt. Unsere jüngsten Durchschnitte - die längsten, die jemals für eine Kupfermineralisierung in Majuba gefunden wurden - belegen die Robustheit und den Wert dieses Porphyrprojekts. Das Engagement von Majuba Hill für eine bessere Versorgung mit Kupfer wird mit Blick auf das prognostizierte Kupferdefizit ab 2026 immer wichtiger. Wir sind stolz auf unseren Beitrag und freuen uns über die positive Entwicklung unserer Bemühungen in Nevada, einem erstklassigen Bergbaugebiet. - David Greenway, CEO, Majuba Hill Copper Corp.

Über das Fraser Institute

Gemäß dem jährlichen Global Go To Think Tank Index der University of Pennsylvania rangiert das Fraser Institute unter mehr als 11.000 Organisationen weltweit auf Platz 14 der besten Denkfabriken.

Das Institut erhielt außerdem die Auszeichnung als Kompetenzzentrum und gehört damit zu einer Elitegruppe von Einrichtungen, die für ihr nachhaltiges Engagement für Qualität und Exzellenz in der Forschung im Umfeld der öffentlichen Politik anerkannt werden.

Unsere Einstufung als einer der besten Think-Tanks der Welt und die Anerkennung als Kompetenzzentrum sind ein Beweis für das Engagement und den Einsatz unseres vielfältigen Teams in Kanada und den Vereinigten Staaten, so Niels Veldhuis, President, Fraser Institute.

Was unsere Organisation einzigartig macht, ist unsere Fähigkeit, unsere Forschung jedes Jahr an Millionen von Kanadiern zu verbreiten. Wir sind daher besonders stolz darauf, dass wir für unsere digitale Kommunikation weltweit unter den Top Ten rangieren, einschließlich Platz 5 für die beste Nutzung sozialer Medien und Platz 7 für die beste Nutzung des Internets.

Expansionspläne für Mineralien in Majuba Hill

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71586/MajubaHill_090823_DEPRcom.001.png

Das Kupferblockmodell hat bedeutende Nordost-Südwest-Korridore aufgezeigt, die sowohl mit einer mittelgradigen (0,05 bis 0,5 % Cu) als auch einer hochgradigen (>0,5 % Cu) Kupfermineralisierung in Verbindung stehen.

Die Kupfermineralisierung bleibt nach allen Seiten hin offen. Jüngste geologische Kartierungen im Westen und Südwesten der konzeptionellen Gruben 13, 42 und 56 haben sehr erfolgreich markante, nach Nordosten und Nordwesten verlaufende Zonen abgegrenzt.

Die Geologen des Unternehmens haben die Standorte für 15 bis 20 Kern- und RC-Bohrungen (Reverse Circulation) festgelegt. Die geplanten Bohrlöcher sollen den Gehalt der Kupfermineralisierung verbessern, indem die Bohrabstände in der Nähe der günstigen Geologie verkleinert werden. Die Bohrungen dienen primär dem Ziel, die Mineralisierung von der Kategorie Explorationsziel in die Kategorien vermutete und angedeutete Ressourcen umzuwandeln.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71586/MajubaHill_090823_DEPRcom.002.png

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem beratenden Geologen überprüft. Er ist ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Majuba Hill Copper Corp.

Majuba Hill Copper Corp. beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die wachsende, weltweite Nachfrage nach und die nicht ausreichende Versorgung mit Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.

Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Majuba Hill Copper Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Joel Warawa

VP of Corporate Communications

E: jw@majubahillcopper.com

T: 1 (855) 475-0745

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Majuba Hill Copper Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Majuba Hill Copper Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Majuba Hill Copper Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71586

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71586&tr=1

