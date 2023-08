EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft: Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2023

EQS-News: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Leifheit Aktiengesellschaft: Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2023



Leifheit Aktiengesellschaft: Umsatz- und Ergebniswachstum im ersten Halbjahr 2023 Konzernumsatz trotz schwierigem Marktumfeld im ersten Halbjahr 2023 um 1,3 Prozent auf 138,1 Mio. EUR gesteigert

Bruttomarge im zweiten Quartal verbessert

Konzern-EBIT steigt auf 4,8 Mio. EUR

Free Cashflow steigt um 18,1 Mio. € auf 7,6 Mio. €

Konzernprognose für 2023 bestätigt

Herr Stefan De Loecker seit 1. August 2023 interimsweise Vorstandsvorsitzender, Mandat im Aufsichtsrat ruht Nassau, 10. August 2023 – Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat trotz der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen im ersten Halbjahr 2023 den Umsatz auf 138,1 Mio. EUR gesteigert, nach 136,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem Umsatzanstieg von 1,3 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete der Heimatmarkt Deutschland, wo sich angesichts der erfolgreichen Werbekampagnen die Umsätze im ersten Halbjahr 2023 um 2,4 Prozent auf 61,6 Mio. EUR erhöhten (Vorjahr: 60,1 Mio. EUR). Auch in der Vertriebsregion Zentraleuropa stiegen die Umsätze um 3,4 Prozent auf 57,6 Mio. EUR (Vorjahr: 55,7 Mio. EUR). TV-Kampagnen in ausgewählten Märkten und eine erfolgreiche Distributionsausweitung trugen auch hier zum Wachstum bei. Der Leifheit-Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2023 ein Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) in Höhe von 4,8 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR). Der Anstieg um 2,7 Mio. EUR resultierte im Wesentlichen aus der Steigerung der Bruttomarge aufgrund von Verkaufspreiserhöhungen und positiven Produktmixeffekten. Produktivitätssteigerungen in Produktion und Logistik konnten die weiterhin auf hohem Niveau liegenden Rohstoff- und Energiepreise teilweise kompensieren. Nach Abzug der Steuern ergab sich im ersten Halbjahr 2023 ein Periodenergebnis von 2,6 Mio. EUR. Die Konzernliquidität lag zum Stichtag 30. Juni 2023 bei 37,0 Mio. EUR und damit deutlich über dem Vorjahresstichtag (30. Juni 2022: 17,4 Mio. EUR). Der Free Cashflow erreichte im ersten Halbjahr 2023 einen Wert von 7,6 Mio. EUR nach -10,5 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Zu dem Anstieg um 18,1 Mio. EUR konnte die Verbesserung des Working Capital wesentlich beitragen. Einerseits wirkte sich hier die Reduzierung der Vorräte positiv aus. Andererseits verzeichnete der Konzern einen saisonalen Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, der durch die deutlich niedrigeren Vorräte zum Stichtag aber überkompensiert werden konnte. Im Segment Household erwirtschaftete der Leifheit-Konzern im ersten Halbjahr 2023 Umsätze in Höhe von 115,0 Mio. EUR (Vorjahr: 113,4 Mio. EUR), was einem Zuwachs von 1,4 Prozent entspricht. Positiv wirkte sich in diesem Segment insbesondere ein verstärktes Verbraucherinteresse an stromsparenden Produkten aus. Davon konnte der Leifheit-Konzern durch erfolgreiche Werbekampagnen wie „Die Stromsparer“ profitieren, die Wäschespinnen und Standtrockner in den Fokus der Verbraucher rückten. Entsprechend erreichte die Kategorie Wäschepflege ein deutliches Umsatzwachstum im ersten Halbjahr. Daneben verzeichnete das Unternehmen im Segment Wellbeing mit der Marke Soehnle wieder ein Umsatzwachstum von 4,4 Prozent nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahreszeitraum. Die Umsatzerlöse erhöhten sich von 8,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum auf 8,7 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2023. Der Umsatz im Segment Private Label, in dem hauptsächlich Handelsmarken durch die französischen Tochtergesellschaften Birambeau und Herby vertrieben werden, blieb im ersten Halbjahr 2023 mit einem nur leichten Rückgang um 1,2 Prozent weitgehend stabil und belief sich auf 14,4 Mio. EUR (Vorjahr: 14,6 Mio. EUR). Während die Küchenprodukte von Birambeau leichte Umsatzrückgänge verzeichneten, konnte Herby mit seinen stromsparenden Wäscheständern beim Umsatz zulegen. Das Vorstandsteam wird auch in neuer Konstellation die erfolgreichen Unternehmensaktivitäten weiter fortsetzen. Zum 1. August 2023 hat Herr Stefan De Loecker das Amt des Vorstandsvorsitzenden interimsweise von Herrn Henner Rinsche übernommen, der das Unternehmen einvernehmlich zum 31. Juli 2023 verlassen hatte. Herr De Loecker wird sein Mandat als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Leifheit AG ruhen lassen, bis ein neuer Vorstandsvorsitzender sein Amt angetreten ist. Als ausgewiesener Branchenexperte verfügt Herr De Loecker über eine mehr als dreißigjährige Erfahrung in Führungspositionen in der globalen Konsumgüterindustrie und ein umfassendes Fachwissen in der Markenführung, unter anderem war er Vorstandsvorsitzender der Beiersdorf AG. Im zweiten Halbjahr 2023 wird der Fokus auf vielversprechenden Innovationen in den Bereichen Wäschepflege und Reinigen liegen. Den allgemeinen Trend, dass Verbraucher verstärkt strom- und CO2-sparende Haushaltsprodukte nachfragen, kann Leifheit beispielsweise mit den Linomatic-Wäschespinnen oder den Pegasus-Wäscheständern ideal bedienen. Eine spannende Innovation im Trockner-Sortiment ist der neue Pegasus 150 Solid Slim Black. Der Premium-Standtrockner in der Farbkombination Schwarz und Anthrazit bedient einen aktuellen Farbtrend und richtet sich an eine Zielgruppe, die bei der Einrichtung der eigenen Wohnung einen hohen Anspruch an Design und Ästhetik hat, aber keine Kompromisse bei der Qualität ihres Wäschetrockners eingehen möchte. Einen besonderen Konsumentennutzen bietet der Window & Frame Cleaner von Leifheit, mit dem sich Solarmodule auf dem heimischen Balkon effektiv von Schmutz reinigen lassen. Dadurch lässt sich bei Solar-Panels bis zu 15 Prozent mehr Leistung erzielen. Leifheit sorgt damit für zusätzliche Verkaufsimpulse im Handel und erweitert das Produktportfolio für neue Zielgruppen. Gleichzeitig sieht sich der Leifheit-Konzern auch für die zweite Jahreshälfte des Geschäftsjahrs 2023 unverändert mit einem sehr schwierigen Marktumfeld konfrontiert. Die weiterhin auf hohem Niveau liegende Inflation sowie ein anhaltend niedriges Konsumklima könnten dabei spürbare Auswirkungen auf die Verbrauchernachfrage haben. Auch die auf einem erhöhten Niveau verweilenden Preise für Energie, Frachten und Rohstoffe stellen weiterhin eine Herausforderung dar. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand der Leifheit AG im Geschäftsjahr 2023 unverändert einen leichten Rückgang des Konzernumsatzes gegenüber dem Vorjahreswert und geht weiterhin von einem positiven Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich aus. Der Free Cashflow wird auf dieser Basis ebenfalls im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet. Weitere Informationen finden Sie im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2023, der online unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/ zur Verfügung steht. Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de. Kontakt:

Leifheit AG

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

