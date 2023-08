Trading-Chance SMA Solar: Wer es gerne spannend hat …

Werbung

Kurz nach der Vorstellung unseres letzten, am 16. Juni vorgestellten Long-Trades auf SMA Solar hob das Unternehmen seine Gewinnprognose massiv an. Die Aktie schoss nach oben, erreichte ein neues Rekordhoch. Heute kamen die Halbjahreszahlen, die diese immens positive Entwicklung des Gewinns bestätigten … aber die Aktie bricht ein. Da könnte man anderer Meinung sein - wer es gerne spannend hat, findet hier eine hoch spekulative Trading-Chance Long vor.

Als der für die Photovoltaikindustrie fertigende Hersteller von Solar-Wechselrichtern SMA Solar am 23. Juni seinen Umsatz- und Gewinnausblick für 2023 anhob, waren wir bereits auf der Long-Seite dabei, denn die Aktie hatte zuvor die Schlüssel-Supportzone im Bereich 83,40/84,70 Euro verteidigt. Das führte zu tadellosen Gewinnen … aber jetzt notiert die Aktie weit tiefer als unmittelbar vor der Prognose-Anhebung. Haben die jetzt vorgelegten Zahlen enttäuscht? Das haben sie nicht. Ist die Aktie zu teuer bewertet? Ganz und gar nicht. Daher ist dieser Abverkauf einen genaueren Blick wert … und für risikofreudige Trader ein Anlass, um erneut über den Long-Einstieg nachzudenken. Was haben wir?

Meilenweit unter dem Analysten-Kursziel und verblüffend niedrig bewertet

In unserer Analyse vom 16. Juni schrieben wir: „ …wäre es keine Überraschung, würde man dieses momentane Gesamtjahresziel von 135 bis 175 Millionen in nächster Zeit noch anheben.“ Das passierte genau eine Woche später. Jetzt liegt dieses Ziel für das EBITDA bei 230 bis 270 Millionen, das Umsatzziel wurde von 1,45 - 1,60 Milliarden auf 1,70 - 1,85 Milliarden Euro angehoben. Und diese ja noch nicht lange angehobenen Ziele wurden heute im Zuge der Halbjahreszahlen bestätigt.

SMA Solar erreichte im ersten Halbjahr einen Umsatz von €778,9 Millionen Euro, leicht über der Analystenprognose und satte 65 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen kam mit 125,3 Millionen nach nur 16 Millionen im ersten Halbjahr des Vorjahres herein. Dass diese 125,3 Millionen eine Winzigkeit unter der durchschnittlichen Analysten-Prognose von 126 Millionen lag, kann nicht ernsthaft ein Argument sein, eine Aktie, die wenige Tage nach der Anhebung der Prognose mit 112,70 Euro ein neues Rekordhoch markierte und vor der Anhebung des Jahresausblicks bei 87,55 Euro notierte, jetzt auf zur Stunde 75 Euro zu drücken.

Jetzt liegt der Kurs meilenweit unter dem durchschnittlichen Experten-Kursziel bei 110 Euro. Und das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt auf Basis der 2023er-Gewinnperspektive unter 17. All das spricht für deutlich höhere Kurse. Was nicht dafür spricht, ist das charttechnische Bild. Und da dürfte des Pudels Kern in Bezug auf den Abwärtsdruck zu finden sein:

Schlüssel-Support gebrochen, das drückt die Aktie … aber wie lange?

Wir sehen im Chart, dass die SMA Solar-Aktie im Vorfeld um die Schlüssel-Supportzone 83,40/84,70 und die knapp darunter bei 82 Euro verlaufende 200-Tage-Linie rang. Wer noch genauer hingesehen hatte, konnte feststellen, dass die Aktie vorbörslich noch positiv auf die um 7 Uhr Früh vorgelegten Zahlen reagiert hatte. Doch punktgenau mit Beginn des regulären Handles um 9 Uhr kam massiver Druck auf. Das führte zum Bruch dieser Unterstützungszone, wodurch zugleich, wir sehen das in der Grafik, ein großes Doppeltopp vollendet wurde. Aber wenn man sich ansieht, dass die Zahlen tadellos waren und die Bewertung der Aktie niedrig ist, könnte man mutmaßen:

Quelle: marketmaker pp4

Dieser Abwärtsschub basierte womöglich nicht auf enttäuschten Anlegern, sondern auf Short investierten Tradern, die diese Gelegenheit nutzten, um durch ausgelöste Stop Loss-Verkaufsorders auf der Long-Seite, die unterhalb dieser Schlüsselzone zahlreich gewesen sein dürften, einen Abwärtsimpuls zu erzwingen. Einen Abwärtsimpuls, der ihnen selbst die Chance bietet, in die fallenden Kurse ideal hohe Gewinne zu erzielen, wenn sie jetzt die in den Tagen und Wochen zuvor leer verkauften Aktien eindecken. Da die Rahmenbedingungen für SMA Solar positiv bleiben und Eindeckungen den Kurs wieder höher ziehen, könnte man sich, sofern man es „spannend“ mag, durchaus überlegen, hier antizyklisch dagegen zu halten. Wobei man auf jeden Fall einkalkulieren muss:

Der Abverkauf könnte grundsätzlich trotzdem weitergehen. Die nächste Supportzone 68,25/70,20 Euro kann angelaufen werden, muss es aber nicht … und wird sie es, kann sie halten, muss es aber nicht. Sicher vorhersagbar ist an der Börse nun einmal nichts, daher ist das zwar zum einen eine hoch spannende Trading-Chance Long, andererseits aber auch eine, bei der einer höheren Chance auch ein höheres Risiko gegenübersteht, daher: Das hier ist nur etwas für Trader mit guten Nerven!

Ein antizyklischer Long-Trade für Risikofreudige!

Wir würden für einen solchen Trade auf SMA Solar ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vorschlagen. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 47,558 Euro, woraus sich aktuell ein Hebel von 2,65 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 68 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,00 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf SMA Solar lautet HG6JXS.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 82,00 Euro, 83,40 Euro, 84,70 Euro, 111,40 Euro, 112,70

Unterstützungen: 70,20 Euro, 68,25 Euro, 38,42 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf SMA Solar

Basiswert SMA Solar WKN HG6JXS ISIN DE000HG6JXS6 Basispreis 47,558 Euro K.O.-Schwelle 47,558 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,65 Stop Loss Zertifikat 2,00 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.