AKTIE IM FOKUS: Dermapharm ziehen an SDax-Spitze - Jefferies lobt Profitabilität

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überraschend gute Eckdaten für das abgelaufene Halbjahr haben die bislang gut gelaufenen Aktien von Dermapharm am Mittwoch weiter angetrieben. Die Papiere des Arzneimittelherstellers zogen zuletzt um 6,01 Prozent auf 45,54 Euro an und erreichten zwischenzeitlich das Niveau von Ende Juni. Damit hatten sie zudem klar die Nase im SDax vorn. Der Nebenwerteindex bewegte sich kaum vom Fleck.

Umsatz und operatives Ergebnis von Dermapharm hätten die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieben die Experten des Analysehauses Pareto Securities. Sie hoben die positive Dynamik beim übernommenen französischen Hersteller Arkopharma hervor und sehen die Aktien weiter als unterbewertet an.

Der Experte Alexander Thiel vom Analysehaus Jefferies betonte, dass die Profitabilität von Dermapharm im zweiten Quartal deutlich höher als erwartet ausgefallen sei. Das Unternehmen habe in seinem Kerngeschäft stark abgeschnitten und damit die fehlenden Umsätze mit dem Corona-Impfstoff des Kooperationspartners Biontech kompensiert.

Zudem lobte Thiel, dass Dermapharm nun etwas optimistischer für 2023 wird. Allerdings rechneten die Analysten bereits im Schnitt damit, dass in diesem Jahr sowohl der Umsatz als auch der bereinigte operative Gewinn das obere Ende der Prognosen erreichen sollen.

Mit dem Kurssprung am Mittwoch haben die Anteilsscheine von Dermapharm ihr Plus seit Jahresbeginn auf gut 21 Prozent ausgebaut. Der SDax hat in diesem Zeitraum gut 10 Prozent gewonnen.

Auch das Chartbild hat sich deutlich aufgehellt. Die Papiere übersprangen die 21-, 50- und 200-Tage-Durchschnittslinien, die als Indikatoren für die kurz-, mittel- und langfristigen Trends gelten./la/ajx/jha/