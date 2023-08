IRW-News: Discovery Silver Corp. : Discovery berichtet Q2 2023 Finanzergebnisse und gibt Update

IRW-PRESS: Discovery Silver Corp. : Discovery berichtet Q2 2023 Finanzergebnisse und gibt Update

15. August 2023, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) ("Discovery" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/ - freut sich, seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal ("Q2 2023"), das am 30. Juni 2023 endete, bekannt zu geben und eine Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse für das Quartal und nach Quartalsende zu veröffentlichen. Alle Zahlen sind in kanadischen Dollar ("C$") angegeben, sofern nicht anders angegeben. Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Silberprojekt Cordero ("Cordero" oder das "Projekt") im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua.

Tony Makuch, CEO, erklärt: "Wir haben im zweiten Quartal 2023 und nach Quartalsende hervorragende Fortschritte bei unserer Machbarkeitsstudie (FS) gemacht. Die Reservenerweiterungs- und Definitionsprogrammkomponente unseres FS-Bohrprogramms ist nun abgeschlossen und die Ergebnisse zeigen das Potenzial, die Reserven bei Cordero zu erweitern, das mit 266 Millionen Unzen bereits zu den größten unerschlossenen Silberreserven der Welt zählt. Die technischen Bohrungen sind im Gange und unser metallurgisches Testprogramm, das sich auf die Erzielung höherer Ausbeuten bei geringerem Reagenzienverbrauch konzentriert, sollte bis Ende dieses Quartals abgeschlossen sein. Wir haben auch bedeutende Fortschritte bei kritischen Risikominderungsmaßnahmen gemacht, einschließlich der Sicherung der Oberflächenrechte für den Tagebau und der wichtigsten Infrastrukturstandorte sowie der Identifizierung der potenziellen Wasserquellen für das Projekt. Wir planen auch, noch in diesem Monat mit der Einreichung unserer Umweltverträglichkeitserklärung (Manifesto de Impacto Ambiental" oder MIA") bei der mexikanischen Umweltbehörde (SEMARNAT") das Baugenehmigungsverfahren einzuleiten. Unsere Bilanz ist mit einem Barguthaben von 68 Millionen $ am Ende des Quartals und ohne Schulden nach wie vor außerordentlich stark, wodurch wir uns in einer ausgezeichneten Position befinden, um Cordero erfolgreich durch den Abschluss der FS und des Genehmigungsverfahrens zu bringen."

HÖHEPUNKTE DES 2. QUARTALS 2023 UND NACHFOLGENDE EREIGNISSE:

- Veröffentlichung des Umwelt-, Sozial- und Governance-Berichts (ESG") des Unternehmens für das Jahr 2022, in dem die aktuellen Praktiken und künftigen Prioritäten des Unternehmens hervorgehoben werden.

- Abschluss eines "vermarkteten" öffentlichen Angebots mit einem Gesamterlös von etwa 51,75 Millionen C$, wodurch sich das Unternehmen in einer starken Position befindet, um das Projekt bis zu einer Bauentscheidung voranzutreiben.

- Erzielung bedeutender Fortschritte bei wichtigen Meilensteinen zur Risikominderung, einschließlich der Sicherung von Oberflächenrechten für den geplanten Tagebau und wichtige Infrastrukturstandorte auf dem Projekt.

- Abschluss der Reservenerweiterungs- und -definitionskomponente unseres Machbarkeitsstudienprogramms, bestehend aus zusätzlichen 35.000 m Bohrungen in über 100 Bohrlöchern, die seit dem Cut-off für die Vormachbarkeitsstudie abgeschlossen wurden, wobei die Ergebnisse das Potenzial für eine weitere Steigerung der Reserven innerhalb und am Rande des Tagebaus aufzeigen.

- Zum 30. Juni 2023 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 68 Millionen US-Dollar.

ZUSAMMENFASSUNG VON Q2 2023 UND NACHFOLGENDEN EREIGNISSEN:

2022 ESG-Bericht

Am 2. Juli 2023 gab das Unternehmen bekannt, dass es seinen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht ("ESG") für das Jahr 2022 veröffentlicht hat, in dem die aktuellen Praktiken und künftigen Prioritäten des Unternehmens hervorgehoben werden. Die wichtigsten Highlights sind:

- Erhalt der Auszeichnung als sozial verantwortliches Unternehmen (Empresa Socialmente Responsable) (ESR) vom mexikanischen Zentrum für Philanthropie (Centro Mexicana para la Filantropía) (CEMEFI) und Erreichen eines Platzes unter den besten 10 % von rund 1.000 teilnehmenden kleinen und mittleren Unternehmen in Mexiko.

- Erhalt der Great-Place-to-Work-Zertifizierung (mit einer Gesamtpunktzahl von 84 %), einem international anerkannten Zertifizierungsprogramm, das an Unternehmen vergeben wird, die ein herausragendes Mitarbeitererlebnis schaffen.

- Im Jahr 2022 führte das Unternehmen 19 Veranstaltungen mit lokalen Interessengruppen durch und tätigte erhebliche Investitionen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Ausbildung.

Der vollständige ESG-Bericht 2022 kann heruntergeladen werden unter: www.discoverysilver.com/sustainability

Öffentliches Angebot:

Das Unternehmen gab am 19. April 2023 bekannt, dass es sein zuvor angekündigtes "vermarktetes" öffentliches Angebot von Stammaktien des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von insgesamt ca. 51,75 Millionen C$ (das "Angebot") abgeschlossen hat. Das Angebot wurde von einem Konsortium von Vermittlern unter der Leitung von Clarus Securities Inc. und Cormark Securities Inc. durchgeführt, zu dem auch BMO Nesbitt Burns Inc., Eight Capital und PI Financial Corp. (zusammen die "Vermittler") gehörten, und bestand aus dem Verkauf von 43.125.000 Stammaktien des Unternehmens, einschließlich der vollständigen Ausübung der Option der Vermittler zu einem Preis von 1,20 C$ pro Aktie.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der weiteren Entwicklung und Risikominderung des Projekts Cordero sowie für das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Weitere Einzelheiten sind in den Pressemitteilungen vom 12. April 2023 und 19. April 2023 zu finden.

Wichtige De-Risking-Punkte:

Das Unternehmen hat in diesem Jahr bei den kritischen Risikofaktoren für Cordero - Oberflächenrechte, Wasser, Strom, Genehmigungen und Machbarkeitsstudie - hervorragende Fortschritte gemacht, um Cordero systematisch in Richtung einer Bauentscheidung voranzubringen. Das Unternehmen sicherte sich vor kurzem die Oberflächenrechte, die mit dem geplanten Tagebau und den wichtigsten Infrastrukturstandorten bei Cordero korrespondieren, sowie eine beträchtliche Menge an Wasserrechten. Discovery beauftragte vor kurzem auch M3 Engineering & Technology Corp. mit der Durchführung einer technischen Überprüfung des Umfangs und der Kosten für die Beschaffung von Wasser aus bestehenden Wasseraufbereitungsanlagen in der Region.

Eine Studie zur Folgenabschätzung und eine Studie zur Strominstallation, die von der mexikanischen Behörde für elektrische Infrastruktur CENACE durchgeführt wurde, wurden Anfang dieses Jahres vorgelegt. Dabei wurde bestätigt, dass das bestehende Stromnetz über ausreichende Kapazitäten verfügt, um das Projekt bei einem Spitzendurchsatz mit Strom zu versorgen. Die Standardaufrüstung des Umspannwerks Camargo II wird ebenso erforderlich sein wie die Installation einer 74 Kilometer langen Stromleitung entlang des bestehenden Stromkorridors. Das Unternehmen wird auch die Möglichkeit der Nutzung erneuerbarer Energiequellen vor Ort zur Ergänzung der Netzstromversorgung prüfen.

Das Unternehmen wird das Genehmigungsverfahren noch in diesem Monat mit der Einreichung seiner MIA bei SEMARNAT einleiten. Die MIA ist eine der wichtigsten Genehmigungen, die für die Erschließung von Cordero erforderlich sind, und umfasst umfangreiche soziale und ökologische Arbeitsprogramme, die vom Team des Unternehmens in Mexiko seit 2020 parallel zu mehreren Prüfungen durch externe Berater durchgeführt wurden. Cordero profitiert davon, dass es sich auf privatem Land in einem Gebiet Mexikos (Bundesstaat Chihuahua) befindet, in dem der Bergbau auf eine lange Geschichte zurückblicken kann und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist.

Weitere Einzelheiten zu den Fortschritten bei den oben erwähnten wichtigen Risikominderungsmaßnahmen sind in unserer Pressemitteilung vom 22. Juni 2023 zu finden.

Durchführbarkeitsstudie Bohrungen:

Das Unternehmen hat im Rahmen seines FS-Bohrprogramms (seit dem Datenschnitt für die PFS-Studie) über 52.000 m (164 Löcher) gebohrt. Dazu gehören etwa 35.000 m an Bohrungen zur Reservendefinition und -erweiterung, 7.000 m an Beschlagnahmebohrungen und 10.000 m an technischen Bohrungen (Hydrogeologie und Geotechnik). Die technischen Bohrungen werden für den Rest des Jahres fortgesetzt, ebenso wie das grundstücksweite Bohrprogramm, das im vergangenen Monat begonnen wurde.

Bohrungen zur Reservenerweiterung - die Komponente zur Reservenerweiterung und -definition unseres Bohrprogramms im Rahmen der Machbarkeitsstudie ist nun abgeschlossen. Zu den wichtigsten Abschnitten dieser Bohrungen gehören:

- 41 m mit durchschnittlich 197 g/t AgEq1 (63 g/t Ag, 0,09 g/t Au, 1,2 % Pb und 2,7 % Zn) aus 386 m und 8 m mit durchschnittlich 416 g/t AgEq1 (195 g/t Ag, 0,23 g/t Au, 2,2 % Pb und 4,1 % Zn) aus 79 m im Kern des Südkorridors in Bohrloch C22-688.

- 37 m mit durchschnittlich 139 g/t AgEq1 (58 g/t Ag, 0,05 g/t Au, 0,8 % Pb und 1,5 % Zn) aus 236 m und 104 m mit durchschnittlich 86 g/t AgEq1 (37 g/t Ag, 0,04 g/t Au, 0,3 % Pb und 1,1 % Zn) aus 91 m in Bohrloch C22-705; diese Abschnitte befanden sich im südlichen Teil des Südkorridors innerhalb der Reservegrube.

- 52 m mit durchschnittlich 105 g/t AgEq1 (51 g/t Ag, 0,19 g/t Au, 0,6 % Pb und 0,9 % Zn) auf 102 m und 37 m mit durchschnittlich 171 g/t AgEq1 (79 g/t Ag, 0,09 g/t Au, 1,1 % Pb und 1,5 % Zn) auf 276 m in Bohrloch C22-722 im Südwesten des Südkorridors.

- 15 m mit durchschnittlich 479 g/t AgEq1 (278 g/t Ag, 0,08 g/t Au, 3,1 % Pb und 2,9 % Zn) auf 145 m in Bohrloch C22-713, ebenfalls im Südwesten des Südkorridors.

- 39 m mit durchschnittlich 134 g/t AgEq1 (104 g/t Ag, 0,17 g/t Au, 0,5 % Pb und 0,3 % Zn) auf 46 m in Bohrloch C22-728 im Südwesten des Nordkorridors.

Diese positiven Bohrergebnisse zeigen das Potenzial zur Erweiterung der Reserven durch die Umwandlung von Abfällen in Erz innerhalb der Reservengrube und durch die Erweiterung der Reservengrube in der Tiefe.

Weitere Einzelheiten zu den oben genannten Bohrergebnissen finden Sie in unserer Pressemitteilung vom 24. Mai und 2. August 2023. Unterstützende technische Informationen zu den Bohrergebnissen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.

AUSGEWÄHLTE FINANZDATEN:

Die folgenden ausgewählten Finanzdaten sind eine Zusammenfassung der konsolidierten Jahresabschlüsse des Unternehmens und der dazugehörigen Anmerkungen (die "Jahresabschlüsse") für das am 30. Juni 2023 endende Quartal sowie der Management's Discussion and Analysis ("MD&A") für das am 30. Juni 2023 endende Quartal.

Eine Kopie der Finanzberichte und der MD&A ist unter www.discoverysilver.com oder auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Nettoverlust Q2 2023 Q2 2022

(a) Insgesamt $ (3,879,721) $ (11,986,331)

(b) unverwässert und verwässert je Aktie $ (0.01) $ (0.04)

Nettoverlust und Gesamtergebnis $ (3,459,046) $ (12,055,084)

Gesamte gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien 386,471,109 338,750,309

30. Juni 2023 31. Dezember 2022

Barmittel, Barmitteläquivalente und kurzfristige Anlagen $ 68,168,006 $ 46,220,938

Gesamtvermögen $ 149,199,876 $ 91,583,326

Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt $ 11,057,495 $ 1,964,868

Betriebskapital(2) $ 65,661,086 $ 53,081,932

Total Eigenkapital $ 133,543,316 $ 89,158,070

(2) Non-GAAP-Kennzahl, definiert als Umlaufvermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten aus dem Konzernabschluss des Unternehmens.

Über Discovery

Das Vorzeigeprojekt von Discovery ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eine der größten Silberlagerstätten der Welt. Die im Januar 2023 abgeschlossene PFS zeigt, dass Cordero das Potenzial hat, zu einer äußerst kapitaleffizienten Mine entwickelt zu werden, die eine Kombination aus Marge, Größe und Skalierbarkeit bietet. Cordero befindet sich in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua.

Im Namen des Verwaltungsrats,

Tony Makuch, P.Eng.

CEO & Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Forbes Gemmell, CFA

VP Unternehmensentwicklung

Telefon: 416-613-9410

E-Mail: forbes.gemmell@discoverysilver.com

Website: www.discoverysilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

1TECHNISCHE HINWEISE UND REFERENZEN:

Bohrergebnisse: Alle Bohrergebnisse in dieser Pressemeldung sind gerundet. Die Ergebnisse sind ungeschnitten und unverdünnt. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um gebohrte Mächtigkeiten, nicht um tatsächliche Mächtigkeiten, da eine vollständige Interpretation der tatsächlichen Ausrichtung der Mineralisierung nicht möglich ist. Als Richtlinie wurden Intervalle mit disseminierter Mineralisierung auf der Grundlage eines Cutoff-Gehalts von 25 g/t AgEq mit einer Verdünnung von nicht mehr als 10 m ausgewählt. AgEq-Berechnungen werden als Grundlage für die Berechnungen des Gesamtmetallgehalts verwendet, da Ag in etwa 70 % der mineralisierten Abschnitte des Unternehmens der dominierende Metallbestandteil in Prozent des AgEq-Werts ist. AgEq wird berechnet als Ag(g/t) + 18,39 x Au(g/t) + 30,81 x Pb(%) + 36,54 x Zn(%). Diese Berechnung basiert auf Metallpreisen von 22,00 USD/Unze Ag, 1.600 USD/Unze Au, 1,00 USD/lb Pb und 1,20 USD/lb Zn sowie auf durchschnittlichen Gewinnungsannahmen für die gesamte Lebensdauer der Mine aus der Vormachbarkeitsstudie 2023 von 87 % für Ag, 22 % für Au, 86 % für Pb und 85 % für Zn.

Probenanalyse und QA/QC-Programm

Die tatsächliche Breite der Adern wird auf etwa 70 % der gebohrten Breite geschätzt. Die Ergebnisse sind ungeschnitten, außer wo angegeben. Alle Kernuntersuchungen stammen von HQ-Bohrkernen, sofern nicht anders angegeben. Die Bohrkerne werden protokolliert und in einem sicheren Kernlager, das sich auf dem Projektgelände 40 km nördlich der Stadt Parral befindet, beprobt. Die Kernproben des Programms werden mit einer Diamanttrennsäge in zwei Hälften geschnitten und zur Aufbereitung an ALS Geochemistry-Mexico in Chihuahua City, Mexiko, geschickt. Anschließend werden die Schnitzel zur Analyse an ALS Vancouver, Kanada, geschickt, das ein akkreditiertes Mineralanalyselabor ist. Alle Proben werden mit einer Methode aufbereitet, bei der die gesamte Probe auf 70 % (-2 mm) zerkleinert wird. Anschließend wird ein Teil von 250 g entnommen und auf mehr als 85 % (75 Mikrometer) pulverisiert. Die Proben werden mit Hilfe von Standard-Brandproben-AAS-Techniken (Au-AA24) aus einem 50-g-Brei auf Gold analysiert. Die Überschreitung der Grenzwerte wird mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss analysiert. Die Proben werden auch mit dreißig induktiv gekoppelten Plasmaverfahren mit drei Elementen (ME-ICP61") analysiert. Probenwerte, die den Grenzwert überschreiten, werden erneut untersucht auf: (1) Werte von Zink > 1 %; (2) Werte von Blei > 1 %; und (3) Werte von Silber > 100 g/t. Die Proben werden mit dem Analysepaket ME-OG62 (hochgradiges Material ICP-AES) erneut untersucht. Bei Silberwerten von mehr als 1.500 g/t werden die Proben mit der Analysemethode Ag-CON01, einer standardmäßigen 30-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss, erneut untersucht. Zertifizierte Standards und Leerproben werden routinemäßig in alle Probensendungen eingefügt, um die Integrität des Analyseverfahrens zu gewährleisten. Aus dem groben Ausschuss und den Pulpen der ursprünglichen Probe werden ausgewählte Proben für eine Doppeluntersuchung ausgewählt. Bei den hier berichteten Ergebnissen wurden keine QAQC-Probleme festgestellt.

Qualifizierte Person

Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration, Discovery Silver Corp. ist die vom Unternehmen benannte qualifizierte Person für diese Pressemitteilung gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") und hat die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen überprüft und bestätigt.

Der jüngste technische Bericht für das Projekt Cordero ist die vorläufige Machbarkeitsstudie 2023 für das unternehmenseigene Projekt Cordero. Der Bericht wurde von Ausenco mit Unterstützung von AGP, Knight Piésold und Hard Rock erstellt und ist auf der Website von Discovery und auf SEDAR unter Discovery Silver Corp.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Weder die TSX Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-amerikanische Pressedienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Aussagen bezüglich der Ergebnisse der Vormachbarkeitsstudie und der voraussichtlichen Kapital- und Betriebskosten, der laufenden Kosten, des Kapitalwerts, des internen Zinsfußes, der Amortisationszeit, der Prozesskapazität, der durchschnittlichen jährlichen Metallproduktion, der durchschnittlichen Prozessgewinnungsraten, der Konzessionserneuerung, der Genehmigung des Projekts, der voraussichtlichen Abbau- und Verarbeitungsmethoden, des vorgeschlagenen Produktionsplans der Vormachbarkeitsstudie und des Metallproduktionsprofils, der voraussichtlichen Bauzeit, der voraussichtlichen Lebensdauer der Mine, der voraussichtlichen Gewinnungsraten und Gehalte, der voraussichtlichen Produktionsraten, der Infrastruktur, der Sozial- und Umweltverträglichkeitsstudien, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, der Steuersätze und der Rohstoffpreise, die die Erschließung des Projekts unterstützen würden. Informationen über Mineralressourcen-/Reservenschätzungen und deren wirtschaftliche Analyse, die in den Ergebnissen der Vormachbarkeitsstudie enthalten sind, stellen ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen dar, da sie eine Vorhersage über die Mineralisierung und die Ergebnisse des Abbaus widerspiegeln, die bei der Erschließung und dem Abbau eines Mineralvorkommens angetroffen werden würden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, und sind mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, zählen Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Risiken und Ungewissheiten, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken können, bzw. die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens vom 30. März 2023 beschrieben, der im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71666

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71666&tr=1

