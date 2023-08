Nervöser Handel | China unter Beschuss | Target, TJX, Tesla, Coinbase im Fokus

Die Lage an der Wall Street bleibt volatil. Vor allem die Nachrichtenlage in China trübt sich zunehmend ein. Die Aktien von JD und Tencent Holdings tendieren nach den Zahlen schwächer. Die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse fallen an der Wall Street uneinheitlich aus. Cava Group, H&R Block, Target und TJX tendieren in Reaktion auf die Zahlen freundlich. Dafür geht es bei Brinker, Coherent, Mercury Systems und ZIM Integrated Shipping bergab. Heute Abend melden unter anderem Cisco und Synopsys. Die National Futures Association hat Coinbase genehmigt neben dem Spot Krypto-Handel auch einen Futures Trading Service anzubieten. Tesla senkt nach nur drei Tagen erneut die Preise in China, und Intel sagt die $5,4 Mrd. Übernahme von Tower Semiconductor ab. Um 20 Uhr MESZ wird das Sitzungsprotokoll der letzten FED-Sitzung gemeldet. Der Tenor dürfte eher mild ausfallen.



00:00 - Intro

00:10 - Überblick

00:43 - Target

03:55 - PayPal | TJX

05:03 - Schnelldurchlauf (u.a. Coherent, Agilent, Brinker, H&R Block)

06:30 - Automobilgewerkschaft: Wahrscheinlichkeit eines Streiks

07:48 - US Steel | Amazon | Verhandlungen mit Autoren

08:45 - Bondmärkte | Ankündigung Livestream | Die Rolle Japans

12:52 - Wirtschaftserwartung zu optimistisch | Umfrage Fondsmanager

14:50 - China: Düstere Nachrichtenlage | Tencent, Intel

18:30 - Foxconn, Apple | Tesla

19:30 - Notenbank | Gesamtmarkt | VIX | Saisonale Trends

23:00 - Ölsektor, Energiewerte | Chevron, Occidental, Devon Energy

24:10 - Analysten zu Estée Lauder, First Solar, Home Depot

26:10 - Discord Kanal für Jahresabonnenten



