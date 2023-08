DocMorris AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

DocMorris: Gefestigte Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum



17.08.2023 / 06:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Frauenfeld, 17. August 2023 Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Halbjahresergebnis 2023

Gefestigte Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum Umsatz und Ergebnis im Gesamtjahres-Zielkorridor

Konsequenter Fokus auf Profitabilität: EBITDA (bereinigt) um CHF 33.9 Mio. verbessert

Wachstums-Trendwende im zweiten Quartal 2023

Verkauf Schweizer Geschäft stärkt Bilanz signifikant: EK-Quote steigt auf knapp 50 Prozent

E-Rezept-Rollout beschleunigt sich deutlich DocMorris hat im ersten Halbjahr 2023 die Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum gefestigt. Nach der Konzentration der Logistik im neuen State-of-the-Art-Distributionscenter in Heerlen sowie der fokussierten Markenstrategie verbesserten sich Produktivität und Profitabilität sowie die Marketingeffizienz weiter deutlich. Die Bruttomarge stieg im ersten Semester um 5.5 Prozentpunkte auf 21.6 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um CHF 33.9 Mio. auf minus CHF 20.8 Mio. und liegt damit im Zielkorridor für das Gesamtjahr. Wendepunkt erreicht: Umsatzwachstum im zweiten Quartal gegenüber Vorquartal

DocMorris erzielte im zweiten gegenüber dem ersten Quartal 2023 ein Umsatzplus von 2 Prozent. Damit hat das Unternehmen den Wendepunkt im ersten Quartal erreicht und eine neue Ausgangslage für profitables Wachstum geschaffen. In Konzernwährung betrug der Aussenumsatz[1] CHF 252.7 Mio. im zweiten Quartal bzw. CHF 501.4 Mio. im ersten Halbjahr. Nach dem Abschluss der Konzentration auf potenzielle E-Rezept-Kunden in Deutschland, insbesondere mit einem chronischen Medikamentenbedarf, beträgt die Anzahl aktiver Kunden[2] per Ende Juni 2023 9.0 Millionen. Die Umsätze und das operative Ergebnis des Schweizer Geschäfts werden ab dem Verkauf an die Migros-Tochter Medbase nicht mehr konsolidiert. In Deutschland reflektiert die Umsatzreduktion von 11.7 Prozent in Lokalwährung im zweiten Quartal bzw. 17.4 Prozent im ersten Halbjahr die Optimierung der Marketingausgaben und die Fokussierung auf profitablere Umsätze. Im südeuropäischen Marktplatzgeschäft verringerten sich die Verkäufe in Lokalwährung um 14.9 Prozent im zweiten Quartal bzw. um 16.3 Prozent im ersten Halbjahr. Kapitalstruktur signifikant gestärkt und Strategie abgesichert

Durch den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs des Schweizer Zur Rose-Geschäfts flossen DocMorris bisher knapp CHF 300 Mio. zu. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich markant von 31.9 Prozent per 31. Dezember 2022 auf 48.9 Prozent per 30. Juni 2023. Eine Earn-out-Komponente in der Höhe von CHF 47 Mio. mit Fälligkeit im zweiten Quartal 2024 sowie der geplante Verkauf der Betriebsliegenschaften werden die Liquidität weiter stärken. Gleichzeitig ist die Umsetzung der Strategie abgesichert. E-Rezept-Rollout beschleunigt sich deutlich – verbindlicher Standard ab Januar 2024

Per 1. Juli 2023 wurde in Deutschland der neue E-Rezept-Einlöseweg unter Verwendung der elektronischen Gesundheitskarte[3] (eGK) pünktlich eingeführt und damit der flächendeckende Rollout-Prozess für das zweite Halbjahr 2023 gestartet. Dieser ergänzende Einlöseweg – neben Ausdruck und App – stärkt die allgemeine Akzeptanz des E-Rezepts in Arztpraxen sowie bei Patientinnen und Patienten. Allein im Juli 2023 wurden über 340’000 E-Rezepte[4] und damit 38 Prozent mehr als im Vormonat eingelöst. Für eine breite Nutzung des E-Rezepts müssen per Januar 2024 auch für Online-Apotheken diskriminierungsfreie Übermittlungswege zur Verfügung stehen. Erforderlich ist dafür ein digitales Äquivalent zur eGK-Stecklösung, welches die E-Rezept-Einlösung per NFC-fähiger eGK ohne PIN ermöglicht. Eine entsprechende technische Lösung analog der Steckkarten-Lösung für die Vor-Ort-Apotheken liegt vor. Derzeit findet ein enger Austausch mit den zuständigen Regulierungsbehörden und Interessengruppen statt, um die digitale Lösung im vierten Quartal 2023 einführen zu können. Erheblich verbesserte digitale Kundenerfahrung

Im zweiten Quartal 2023 hat DocMorris signifikante Verbesserungen in ihrem Webshop und der App erzielt. Das Unternehmen erwartet dadurch eine Steigerung der Kundenqualität und höhere Konversionsraten. Das E-Rezept-Medikationsmanagement wurde u.a. durch Erinnerungen und automatische Folgerezepte erweitert. Zudem baute DocMorris ihr Kern-Apothekenangebot aus. Im Juli 2023 wurde auf der DocMorris-Gesundheitsplattform der bestehende Marktplatz, basierend auf eigener Technologie, um ein Longtail-Sortiment ergänzt. Ausblick

DocMorris konzentriert sich weiterhin insbesondere auf ihren Massnahmenplan, um die nachhaltige Basis für die Profitabilität und künftiges Umsatzwachstum weiter zu festigen. Unabhängig von der Hochlaufgeschwindigkeit des elektronischen Rezepts bestätigt das Management seine im März kommunizierten Ziele für 2023: Rückkehr zu Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr nach der erfolgten Straffung der Kundenbasis. Für das Gesamtjahr ein Rückgang des Aussenumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich in Lokalwährung.

Verbesserung des EBITDA (bereinigt) auf minus CHF 20 Mio. bis minus CHF 40 Mio.

Investitionsausgaben von CHF 30 Mio. bis CHF 40 Mio. Für 2024 erwartet DocMorris, ohne Berücksichtigung des E-Rezepts, den EBITDA-Break-even (bereinigt). Mittelfristig wird weiterhin eine EBITDA-Zielmarge (bereinigt) von 8 Prozent anvisiert. Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.4.-30.6.2023 1.4.-30.6.2022 Veränderung Weitergeführte Geschäftsbereiche

(ohne Schweizer Geschäft) DocMorris Aussenumsatz 252.7 300.3 -15.9% DocMorris Aussenumsatz in Lokalwährung -11.7% DocMorris 235.5 234.9 0.2% DocMorris in Lokalwährung 5.2% Märkte Deutschland Aussenumsatz 236.1 280.5 -15.9% Deutschland Aussenumsatz in Lokalwährung -11.7% Deutschland Aussenumsatz Rx 44.5 56.0 -20.5% Deutschland Aussenumsatz Rx, in Lokalwährung -16.6% Deutschland Aussenumsatz OTC 189.9 223.1 -14.9% Deutschland Aussenumsatz OTC, in Lokalwährung -10.7% Deutschland 218.9 215.1 1.8% Deutschland in Lokalwährung 6.8% Europa 15.7 19.4 -18.9% Europa in Lokalwährung -14.9% Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.1.-30.6.2023 1.1.-30.6.2022 Veränderung Weitergeführte Geschäftsbereiche

(ohne Schweizer Geschäft) DocMorris Aussenumsatz 501.4 634.6 -21.0% DocMorris Aussenumsatz in Lokalwährung -17.3% DocMorris 463.0 494.6 -6.4% DocMorris in Lokalwährung -2.0% Märkte Deutschland Aussenumsatz 468.5 594.3 -21.2% Deutschland Aussenumsatz in Lokalwährung -17.4% Deutschland Aussenumsatz Rx 89.5 114.0 -21.5% Deutschland Aussenumsatz Rx, in Lokalwährung -17.8% Deutschland Aussenumsatz OTC 375.7 477.2 -21.3% Deutschland Aussenumsatz OTC, in Lokalwährung -17.6% Deutschland 430.0 454.4 -5.4% Deutschland in Lokalwährung -0.9% Europa 31.4 39.3 -20.1% Europa in Lokalwährung -16.3% Weitere Kennzahlen, in Mio. CHF (ungeprüft)

Weitergeführte Geschäftsbereiche (ohne Schweizer Geschäft) 1.1.-30.6.2023 1.1.-30.6.2022 Bruttomarge in % des Nettoumsatzes 21.6 16.1 Bereinigtes Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen (EBITDA) -20.8 -54.7 in % des Umsatzes -4.5% -11.1% Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen (EBITDA) -28.1 -48.6 in % des Umsatzes -6.1% -9.8% Betriebsergebnis (EBIT) -48.8 -67.3 in % des Umsatzes -10.5% -13.6% Unternehmensergebnis -58.2 -83.6 in % des Umsatzes -12.6% -16.9% 30.6.2023 31.12.2022 Flüssige Mittel 199.7 126.0 Eigenkapital 494.1 350.8 in % der Bilanzsumme 48.9% 31.9% In Mio. 30.6.2023 31.3.2023 30.6.2022 Aktive Kunden 9.0 9.5 11.5 Der Halbjahresbericht 2023 sowie die Präsentation zum Halbjahresergebnis sind auf der Website als Download hier abrufbar (corporate.docmorris.com/de/ | Investor Relations | Finanzpublikationen). Heute um 11:00 Uhr findet eine Telefonkonferenz für Analysten und Medien in Englisch statt. Speaker: Walter Hess (CEO), Marcel Ziwica (CFO), Madhu Nutakki (CTO) Registrierungslink für Teilnehmende der Telefonkonferenz:

Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability

Lisa Lüthi, Director Communications

E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14 Agenda 19. Oktober 2023 Q3/2023 Trading Update 18. Januar 2024 Umsatz 2023 21. März 2024 Jahresergebnis 2023 und Ausblick 2024 (Conference Call/Webcast) 18. April 2024 Q1/2024 Trading Update 2. Mai 2024 Ordentliche Generalversammlung, Zürich 20. August 2024 Halbjahresergebnis 2024 (Conference Call/Webcast) 17. Oktober 2024 Q3/2024 Trading Update DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Als grösste Online-Apotheke Deutschlands betreibt sie mit DocMorris die bekannteste Gesundheitsplattform. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Das Unternehmen wurde im Mai 2023 von Zur Rose Group AG in DocMorris AG umfirmiert, nachdem das Schweizer Geschäft an Migros/Medbase verkauft wurde. Ohne Einbezug des Schweizer Geschäfts erzielten im Jahr 2022 rund 2'200 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und der Schweiz mit rund 10 Mio. Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1’159 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com. [1] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung. [2] Kunden, die DocMorris entweder direkt oder über ihre Partner beliefert. [3] Auf der eGK wird das E-Rezept nicht gespeichert. Die physische Karte dient lediglich der Autorisierung der Apotheke zum Abruf der Rezeptdaten, die in der Telematikinfrastruktur gespeichert sind. Auch im Rahmen von Videosprechstunden ausgestellte E-Rezepte können somit über dieses Verfahren eingelöst werden. [4] Quelle: gematik

