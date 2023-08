DAX: Abwärtspotenzial ausgereizt

Obwohl der Freitagshandel zeitweise noch herbe Verluste an der Frankfurter Börse offenbarte, stabilisierte sich die Lage mit Eintritt der US-Amerikaner zum Handel. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Dow Jones Index. Eine dynamische Gegenbewegung käme jetzt nicht überraschend!

Der Deutsche Aktienindex DAX hat am Freitag eine Punktlandung auf der unteren Begrenzung eines sich öffnenden Keils um 15.468 Punkten vollzogen und ist daran zur Oberseite abgeprallt. Zwar klafft noch eine zum Freitag gerissene Kurslücke, diese könnte aber mit Wiedereintritt der Käufer in den Markt rasch geschlossen werden, wodurch Aufwärtspotenzial an 15.700 Punkte generiert werden dürfte.

Erst oberhalb des EMA 50 bei aktuell 15.800 Punkten dürfte erneut der Bereich um 16.000 Punkten in den Fokus der Investoren geraten. Auf der Unterseite liegen für den DAX nun zwei wichtige Unterstützungen in Form des EMA 200 bei 15.392 Punkten und dem Julitief bei 15.456 Zählern vor.

Nur wenige Daten werden zu Beginn der neuen Handelswoche gemeldet, darunter Deutschlands Erzeugerpreise aus Juli um 8:00 Uhr, um 12:00 Uhr wird der Bundesbank-Monatsbericht per August erwartet.