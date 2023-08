EUR/USD Wochenausblick: Neue Impulse aus den Bergen?

Rückblick:

Das Währungspaar driftete im Wochenverlauf erneut ab und fiel am vergangenen Freitag unter 1,0850 USD zurück, das war der tiefste Stand seit Anfang Juli. Zum Wochenstart bringt das Paar allerdings eine recht kräftige Erholung zurück über die 1,09er Marke. Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

An relevanten Konjunkturdaten mangelt es in den kommenden Handelstagen ein wenig, lediglich die Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich, Deutschland und den USA am Mittwoch sind von größerer Bedeutung für das Währungspaar. Das entscheidende Event für EUR/USD im Wochenverlauf wird das alljährliche Symposium der Kansas City Fed in Jackson Hole, Wyoming in den amerikanischen Rocky Mountains.

Das Event beginnt am Donnerstag, am Freitag treten dann Fed-Chef Powell und EZB-Chefin Lagarde vor die Mikrofone. Der Markt wird hier wie gewohnt genau hinhören, was neue Informationen bezüglich der zukünftigen Geldpolitik von EZB und Federal Reserve anbelangt. Entsprechend ist mit einem volatilen Wochenausklang zu rechnen.

Charttechnischer Ausblick:

Die jüngsten Bewegungstiefs wurden vom RSI allesamt nicht mehr bestätigt, hier gibt es klare bullische Divergenzen. Nachdem auch die kurzfristige Abwärtstrends im 4H-Chart überwunden werden konnten ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig nordwärts in den Bereich um 1,0950 USD. Für ein prozyklisches Kaufsignal muss allerdings ein Stundenschlusskurs oberhalb von 1,1050 USD her, bis dahin ist die Erholung lediglich als technische Korrektur im Abwärtstrend zu verstehen.

Wichtige Events für EUR/USD im Wochenverlauf:

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 16 Uhr US Richmond Manufacturing Index

Mittwoch: 9:15/9:30/10/15:45 Uhr Einkaufsmanagerindizes FR/DE/EZ/USA

Donnerstag: 14.30 Uhr Auftragseingänge langlebiger Güter, Tag 1 Jackson Hole

Freitag: 10 Ifo-Index, Tag 2 Jackson Hole