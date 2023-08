Tesla: Chance von 79,00 Prozent p.a.!

In China gab es Preissenkungen für das Model Y, Model X und S. Darüber hinaus stellt Tesla neue preiswerte Varianten des Model X und S vor. Ernsthaft 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr ausliefern zu wollen, wie Musk es bis 2030 vorhat, ist ein willkürliches Ziel. Musk verkauft die Expansionspläne mit einer Plattformstrategie à la Apple an Investoren. Bei fast jedem Tesla-Fahrzeug kann über das Internet eine neue Software installiert werden. Viele der Updates sind kostenlos. Der Tesla-Chef ist überzeugt, mit der Zeit Angebote wie Fahrerassistenzsysteme an Kunden verkaufen zu können. Im Mittelpunkt steht das sogenannte „Full Self Driving“ (FSD), das insgesamt 15.000 USD kostet.

Zum Chart

Nach dem „Sell Off“ des Aktienkurses von Tesla auf das markante Tief bei 101,81 USD am 6. Januar 2023 erholte sich der Wert „V“-förmig. Danach stellte der Kernwiderstand bei 208,40 USD die obere Begrenzung der Range dar, die im Zeitraum der Monate Februar und März 2023 viermal getestet und am 2. Juni nach oben durchbrochen wurde. Dieser Kursaufschwung setzte sich bis zum Widerstand bei 298,79 USD fort. In einer Gegenbewegung wurde die Supportzone bei 264,11 USD durchbrochen und die Unterstützung bei 208,40 USD getestet. Gestern kam es nach dieser Verlustserie zu einer Gegenbewegung von rund 7 Prozent, ausgehend von der Kernunterstützung bei 208,40 USD. Damit scheint der Kursverfall etwas eingebremst und die Kernunterstützung bestätigt. Aktuell sorgt der globale Preiskampf für eine Verringerung der Marge bei Tesla und seinen Konkurrenten. Ein Bruch des Widerstandes bei 298,79 USD erscheint dadurch kurzfristig nicht sehr plausibel. Auf der Unterseite müssten erst die Unterstützungen bei 208,40 USD und 153,50 USD durchbrochen werden, um das Ausfallsrisiko nahe an der unteren Begrenzung der vorgestellten Inline-Option bei 140 USD zu erhöhen.