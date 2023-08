DAIMLER TRUCK - Aktie mit Ziel Allzeithoch!?

Daimler Truck Holding - WKN: DTR0CK - ISIN: DE000DTR0CK8 - Kurs: 33,840 € (XETRA)

Die Daimler-Track-Aktie stand in den vergangenen Tagen bzw. Wochen nicht unbedingt im Fokus der privaten Trader. Dabei hat das Chartbild doch einiges zu bieten. So befindet sich die Aktie auch im Sommer in einer Aufwärtsbewegung. Mit dem intakten Aufwärtstrend im Rücken ist es zum Monatswechsel Juli/August sogar gelungen, den Widerstandsbereich bei 33,50 EUR zu überwinden. Im Anschluss hat sich jedoch gezeigt, dass das Verkaufsinteresse ab ca. 34 EUR zunimmt. Hier prallte der Kurs immer wieder nach unten ab.

Aus analytischer Sicht stellt sich damit eine zentrale Frage: Kann die Aktie die Range bei/unterhalb von 33/32 EUR wirklich nachhaltig verlassen oder wird der aktuelle Rallyversuch in einem Fehlausbruch enden? Die Antwort auf diese Frage ist uns die Aktie noch schuldig. Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt lediglich festzuhalten, dass die Bullen ab 34 EUR Schwierigkeiten haben, während auf der Unterseite der Bereich ab ca. 33 EUR gekauft wird. Zuletzt war dies am vergangenen Freitag der Fall. Seitdem kann der Aktienkurs zulegen und auch heute gewinnt Daimler Truck spürbare 0,86 %.

Fazit: Solange die Bullen den Unterstützungsbereich bei 33-32,40 EUR in der Daimler-Track-Aktie halten, besteht die Möglichkeit weiterer Kursgewinne. Prozyklisch bestätigend hierfür wäre ein nachhaltiger Kursausbruch über 34,31 EUR. Im Anschluss könnte man sich dem bisherigen Allzeithoch bei 35,75 EUR zuwenden.

Daimler Truck Holding

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)