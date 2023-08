Jack Henry & Associates schüttet Dividende aus

Der US-Dienstleister Jack Henry & Associates Inc. (ISIN: US4262811015, NASDAQ: JKHY) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,52 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 28. September 2023 (Record date: 8. September 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,08 US-Dollar an Dividenden ausbezahlt. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 1,34 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 155,13 US-Dollar (Stand: 21. August 2023). Im Februar 2023 wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal um 6,1 Prozent oder 3 US-Cents erhöht. Nach Firmenangaben wurde die Dividende das 34. Mal erhöht, seit 1991 eine Zahlung gestartet wurde.

Der Konzern ist ein Anbieter von Computersystemen und Lösungen für den Zahlungsverkehr, speziell für die Finanzdienstleisterbranche. Seit 1985 ist Jack Henry & Associates als börsennotiertes Unternehmen gelistet. Der Firmensitz befindet sich in Monett, Missouri. Im vierten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 534,63 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 482,67 Mio. US-Dollar), wie am 15. August 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 97,77 Mio. US-Dollar nach 80,43 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 11,64 Prozent im Minus (Stand: 21. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 11,3 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de