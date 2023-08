CATERPILLAR - Notiert die Aktie bald mehr als 23 % höher?

Caterpillar Inc. - WKN: 850598 - ISIN: US1491231015 - Kurs: 273,030 $ (NYSE)

Die Aktie des US-amerikanischen Baumaschinenherstellers Caterpillar fiel am 27. September 2022 auf ein Tief bei 160,60 USD zurück. Danach startete eine neue Aufwärtsbewegung, die Teil einer langfristigen Rally ist. Diese führte zwar im Januar 2023 zu einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Die Aktie kletterte auf 266,04 USD, fiel aber danach wieder unter das alte Rekordhoch bei 246,69 USD zurück. Erst bei 204,04 USD fand der Wert am 27. April ein Tief.

Gut einen Monat später testete die Aktie dieses Tief erfolgreich und setzte danach zu einer steilen Rally an, die nach dem Zahlen zu einem neuen Rekordhoch führte. Am 02. August erreichte der Aktienkurs sein aktuelles Allzeithoch bei 293,88 USD. Seitdem fällt er in Richtung des alten Rekordhochs bei 266,04 USD ab. Diese Bewegung lässt sich nach aktuellem Stand in einem bullischen Keil eingrenzen. Das Aufwärtsgap vom 01. August ist noch teilweise offen. Der Rest liegt zwischen 265,21 USD und 268,80 USD. Gestern löste sich der Wert leicht von diesem Gap. Zu einem Ausbruch aus dem Keil kam es aber noch nicht. Dafür ist ein Tagesschlusskurs über 277,59 USD notwendig.

Kaufsignal möglich

Ein Ausbruch aus dem Keil wäre somit ein Signal zur Fortsetzung des Aufwärtstrends seit September 2022. Die Aktie könnte im ersten Schritt an das aktuelle Allzeithoch und im zweiten Schritt in Richtung 338,00 USD ansteigen. Dort liegt ein mögliches mittelfristiges Ziel.

Sollte der Wert allerdings unter das Aufwärtsgap vom 01. August abfallen, müsste mit Abgaben in Richtung 246,69 USD oder sogar an den EMA 200 bei aktuell 237,11 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Caterpillar-Aktie hat gute Chancen auf eine weitere Rally. Aber bisher fehlt das Startsignal für eine solche Bewegung.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)