EQS-News: MPC Capital steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2023 erneut

EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

MPC Capital steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2023 erneut



24.08.2023 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung MPC Capital steigert Profitabilität im ersten Halbjahr 2023 erneut Bereinigtes Vorsteuerergebnis steigt auf EUR 9,2 Mio., EBT-Marge (adj.) auf 54 %

Weiter verstetigter Fokus auf Projekte im Zusammenhang mit der Energiewende

Initiierung von verschiedenen Investment-Projekten, die im zweiten Halbjahr zu einer Steigerung der Transaktions-Fees führen

Prognose für Gesamtjahr bestätigt Hamburg, 24. August 2023 - Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4), ein internationaler Asset- und Investmentmanager von Sachwerten, veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2023. Das erste Halbjahr 2023 verlief für die MPC Capital-Gruppe sehr erfolgreich. Im Zusammenhang mit der strategischen Fokussierung auf die Dekarbonisierung von Real Assets konnte MPC Capital eine Reihe von Projekten initiieren: So hat MPC Capital ein fünftes Objekt für den Fonds ESG Core Wohnimmobilien Deutschland angebunden und den Ankauf eines weiteren angebahnt. Im Renewables-Bereich wurden drei weitere Projekte in Süd- und Mittelamerika in Betrieb genommen. Mit der Initiierung eines 65-MWp-Photovoltaik-Projekts wurde außerdem der Grundstein für den Markteintritt in Guatemala gelegt. Im Shipping-Segment hat MPC Capital den Ankauf einer modernen, effizienten Containerschiffsflotte in Zusammenarbeit mit verschiedenen Investoren mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von USD 150 Mio. initiiert, dessen Vollzug im zweiten Halbjahr 2023 erfolgen wird. Anstieg der Transaktionserlöse zeichnet sich ab Die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns lagen im ersten Halbjahr 2023 bei EUR 17,2 Mio. (H1 2022: EUR 18,7 Mio.). Aus Management Services resultierten wiederkehrende Erlöse in Höhe von EUR 13,9 Mio. (H1 2022: EUR 13,6 Mio.). Dabei konnte der Wegfall der Umsatzerlöse aus dem im Vorjahr veräußerten niederländischen Immobiliengeschäft durch den Anstieg der Erlöse aus anderen Bereichen überkompensiert werden. Die Erlöse aus dem Transaktionsgeschäft lagen im ersten Halbjahr 2023 erwartungsgemäß und dem makroökonomischen Umfeld entsprechend noch unter dem Vorjahr bei EUR 3,1 Mio. (H1 2022: EUR 5,0 Mio.). Für das zweite Halbjahr zeichnet sich jedoch ein Anstieg der Transaktions-Fees ab, da MPC Capital bereits eine Reihe von Investments in allen drei Asset-Klassen initiieren konnte. Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen im ersten Halbjahr 2023 bei EUR 2,5 Mio. (H1 2022: EUR 22,0 Mio.). Das Vorjahr war geprägt von dem Buchgewinn aus der Veräußerung der niederländischen Immobilienaktivitäten sowie performance-basierten Erträgen aus dem Shipping-Segment. Weitere Verbesserung der Profitabilität im operativen Geschäft Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) lag nach den ersten sechs Monaten 2023 bei EUR 9,2 Mio. Im Vorjahr erzielte MPC Capital ein EBT in Höhe von EUR 24,3 Mio. Das um den einmaligen Erlös aus dem Verkauf des niederländischen Immobiliengeschäfts bereinigte EBT adj. des Vorjahres lag bei EUR 7,9 Mio. Die operative EBT-Marge (adj.) verbesserte sich somit von 42 % im Vorjahr auf 54 % im ersten Halbjahr 2023. Insgesamt erzielte MPC Capital im ersten Halbjahr 2023 einen Konzerngewinn nach Steuern in Höhe von EUR 7,9 Mio. (H1 2022: EUR 22,8 Mio.). EUR 4,0 Mrd. Assets under Management, starke Liquiditätsausstattung Die von der MPC Capital-Gruppe gemanagten Sachwerte („Assets under Management / AuM“) lagen zum 30. Juni 2023 bei EUR 4,0 Mrd. (31. Dezember 2022: EUR 4,2 Mrd.). Aus dem Neugeschäft resultierten Asset-Zugänge in Höhe von EUR 0,2 Mrd. Demgegenüber standen Asset-Abgänge in Höhe von ebenfalls EUR 0,2 Mrd. Das Transaktionsvolumen lag im ersten Halbjahr 2023 somit bei EUR 0,4 Mrd. Die Bewertungs- und Währungseffekte lagen bei EUR 0,2 Mrd.



Die Finanzanlagen, die im Wesentlichen die Co-Investments der MPC Capital umfassen, lagen zum 30. Juni 2023 bei EUR 45,7 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 54,9 Mio.). Die Veränderung ist im Wesentlichen auf Veräußerungen von Projekten aus dem Shipping-Segment zurückzuführen. Das positive Konzernergebnis führte trotz der Ausschüttung der Dividende der MPC Capital AG zu einem leicht auf EUR 70,9 Mio. gestiegenen Cash-Bestand (Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten) (31. Dezember 2022: EUR 69,1 Mio.). Das Eigenkapital lag zum 30. Juni 2023 bei EUR 122,1 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 123,2 Mio.). Die Eigenkapitalquote stieg von 81,7 % auf 86,0 %. Prognose für Gesamtjahr 2023 bestätigt Der Vorstand der MPC Capital AG bestätigt seine Prognose für den MPC Capital-Konzern vom 20. Februar 2023. Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet der Vorstand mit einem Konzernumsatz, der auf dem Niveau des Vorjahres liegen dürfte. Bereinigt um den Sondereffekt aus dem Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten im Vorjahr, ist im Geschäftsjahr 2023 mit einer weiteren Verbesserung der Ertragskraft zu rechnen. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) dürfte sich durch eine niedrigere Kostenbasis sowie anhaltend hohe Erträge aus Co-Investments in einer Bandbreite zwischen EUR 15,0 Mio. und EUR 20,0 Mio. bewegen. Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG: „Wir können auf ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2023 zurückblicken, das erneut die hohe Resilienz unseres Geschäftsmodells unterstreicht. Trotz der anhaltend herausfordernden geopolitischen und makroökonomischen Rahmenbedingungen konnten wir das hohe Niveau unserer operativen Leistungskraft beibehalten und dabei die Profitabilität noch einmal verbessern. Einmal mehr erweist sich unser Geschäftsmodell als Stabilitätsanker in sehr volatilen Marktphasen. So können wir als diversifizierter Sachwert-Spezialist Opportunitäten in verschiedenen Marktbereichen flexibel nutzen und vorübergehende Schwächen in anderen Segmenten gezielt ausgleichen.“ Konzern-Kennzahlen 1. Halbjahr 2023 1.1.-30.6.2023 1.1. - 30.6.2022 Umsatzerlöse 17.151 18.733 davon aus Management Services 13.870 13.633 davon aus Transaction Services 3.108 4.952 davon Übrige 174 148 Sonstige betriebliche Erträge 2.494 21.979 Betriebsergebnis (EBIT) 864 16.305 Ergebnis vor Steuern (EBT) 9.213 24.342 Ergebnis vor Steuern (adjusted) (EBT adj.) 9.213 7.8811 EBT-Marge (adj.) 54% 42% Konzern-Gewinn 7.914 22.847 Mitarbeiter (Anzahl im Periodendurchschnitt)2 157 169 30.6.2023 31.12.2022 Assets under Management (Mrd. EUR) 4,0 4,2 Bilanzsumme 141.922 150.792 Finanzanlagen 45.735 54.923 Liquide Mittel3 70.872 69.068 Eigenkapital 122.075 123.189 Eigenkapitalquote (in %) 86,0% 81,7% Alle Angaben in Tsd. EUR falls nicht anders angegeben 1) Bereinigt um den auf den Verkauf der niederländischen Immobilienaktivitäten entfallenden Gewinn in Höhe von EUR 16,5 Mio. 2) davon 47 in Gemeinschaftsunternehmen (Vorjahr: 47) 3) Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten Über die MPC Capital AG (www.mpc-capital.de) MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur Veräußerung. Mit rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 25 Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken. Kontakt MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

24.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com