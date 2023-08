Heute Morgen hat Fielmann seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht.

Halbjahreszahlen H1/23 Fielmann im Überblick

Kennzahl Gemeldet Vorjahr Konzernumsatz 970,9 Mio. EUR 854,5 Mio. EUR EBT 108,1 Mio. EUR 89 Mio. EUR Gewinn 74,5 Mio. EUR 60, Mio. EUR

Die Umsätze im Online-Handel sind gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent gestiegen.

Expansion in die USA

Am 7. Juni 2023 vereinbarte Fielmann den Kauf des US-Optiker SVS Vision, der 80 Filialen betreibt. Die Übernahme ist noch nicht abgeschlossen. Fielmann erwartet die Genehmigung der Aufsichtsbehörden in den nächsten Wochen. Am selben Tag kaufte Fielmann ebenfalls Eyevious Style, den Betreiber der E-Commerce-Plattform Befitting.

Die Expansion in den USA ist Teil der Vision 2025, mit der Fielmann sich internationalisieren will. Im Rahmen dieser Vision will Fielmann auch die Digitalisierung vorantreiben. So hat das Unternehmen im letzten Jahr 10 Prozent der Anteile an dem israelischen Start-up Deep Optics erworben, das an Brillen mit einem dynamischen Fokus arbeitet. Einmal an einem Knopf am Bügel drücken und schon stellen sich die Brillengläser im Nah-, Mittel- und Fernbereich scharf.

Fazit

Fielmann ist gut aufgestellt und bleibt nicht stehen. Auch positiv: Fielmann hat sogar die Dividende von 1,50 EUR auf 0,75 EUR gekürzt, um Geld für die Internationalisierung zu Digitalisierung zu haben. Die Aktionäre werden davon in Form von steigenden Aktienkursen.

Derzeit ist Fielmann mit einem KGV von 28 bewertet, was historisch gesehen niedrig ist. Im Schnitt lag die Aktie immer über 30. Die Analysten gehen in den nächsten Jahren von einem Wachstum aus. Damit ergäbe sich bis 2025 bei gleichbleibendem Aktienkurs ein KGV von 21,3. Das ist sehr niedrig. Die Fielmann-Aktie ist daher definitiv eine gute Position im Depot.