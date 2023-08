Platin: 900 USD verteidigt

Nachdem es bei Platin um 970 US-Dollar Mitte Juni zu einem Aufwärtstrendbruch gekommen war, folgten Verluste auf 893 US-Dollar, nur wenig später konnte erfolgreich ein Pullback zurück an das Ausbruchsniveau vollzogen werden. Von da an tendierte der Platin-Future bis zur letzten Woche wieder talwärts und erreicht ein Tief bei 882 US-Dollar. Ein Wochenschlusskurs unterhalb von 900 US-Dollar kam jedoch nicht zustande, was offenbar dem Industriemetall in dieser Woche sichtlichen Aufschwung verleiht und gewisse Handelschancen öffnet.

Seit Monaten in Seitwärtsrange

Die durchaus starke Handelswoche brachte Kursgewinne an den EMA 50 (Woche) bei 934 US-Dollar hervor, aber erst darüber dürfte erneut der Widerstandsbereich um den EMA 200 bei 975 US-Dollar und das ehemalige Ausbruchsniveau von 970 US-Dollar angesteuert werden. Ein Wiedereintritt in den vorherigen Aufwärtstrend dürfte allerdings erst mit Notierungen von über 1.000 US-Dollar einhergehen. Werden dagegen die aktuellen Monatstiefs von 882 US-Dollar bärisch gekreuzt, ließe dies Verluste in den Bereich von 824 US-Dollar und somit den Augusttiefs von 2022 vermuten.