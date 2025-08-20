Silber - Die Macht der hohen Zeitebene

An dieser Stelle betonen wir regelmäßig den Mehrwert der Analyse hoher Zeitebenen und langfristiger Charts. Gerade die großen und wirklich wichtigen Trends finden auch hier ihren Niederschlag. Fast noch wichtiger ist aber ein anderer Aspekt: Das Marktrauschen wird durch den langfristigen Zeithorizont reduziert. Der Jahreschart des Silberpreises stellt ein absolutes Lehrbuchbeispiel für den beschriebenen Nutzen dar. In unserem Jahresausblick hatten wir die Bedeutung der Schlüsselmarke bei 30 USD betont. Auf diesem Level hatte das Edelmetall nicht nur 2020/21 die jeweiligen Jahreshochs ausgebildet, sondern diese Kernzone spielte bereits in der länger zurückliegenden Vergangenheit von 2010 bis 2013 eine bedeutende Rolle. Das Lüften dieses Deckels erwies sich als der erwartete Katalysator und ist ein Erklärungsansatz für die gute Performance im bisherigen Jahresverlauf von fast 30 %. Unter Money Managementaspekten werden wir später nochmals auf das Schlüssellevel bei 30 USD zurückkommen, denn diese Marke ist in Zukunft als strategische „worst case“-Absicherung prädestiniert. Auf der Oberseite signalisiert der Jahreschart, dass der Chart bis zum Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 49,51 USD „offen“ ist (Fortsetzung siehe unten).

Silber (Annually)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

