Trading-Chance Fiserv: Konstantes Wachstum, intakter Trend - so möchten Trader das sehen

Das US-Unternehmen Fiserv ist ein technischer Dienstleister für die Finanzindustrie, der von Datenmanagement bis Kontenüberwachung alles anbietet, was man in der Branche an Support benötigt. Ein lukratives Geschäft, wie es scheint, denn der Umsatz legt seit Jahren ununterbrochen zu. Derzeit hat diese Fintech-Aktie nach einer Korrektur eine markante Supportzone erreicht … eine interessante Basis für einen Long-Trade.

Im Namen steckt bereits das Programm: Fiserv ist die Kurzform für Financial Services. Und das umfasst so ziemlich alles: Von elektronischer Zahlungsabwicklung über Software-Lösungen bis hin zu Scheckabrechnungen und Buchhaltung. Dass Finanzunternehmen innovative Entwicklungen bisweilen nur zögerlich umsetzen und diese dann gerne an Fintech-Dienstleister wie Fiserv auslagern, zeigt sich in der konstanten Wachstumskurve der Umsätze. Auch der Gewinn wuchs stetig, bevor es 2019 bis 2021 zu einer Wachstumsdelle kam. Aber die wurde bereits 2022 überwunden … und für das laufende Jahr erwarten die Analysten im Schnitt, dass der Gewinn pro Aktie bei Fiserv ein neues Hoch erreichen und in den kommenden Jahren weiter wachsen wird.

Die jüngste Bilanz schlug die Prognosen

Dementsprechend sehen die Experten die Fiserv-Aktie im Schnitt als einen Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt momentan um 142 US-Dollar und damit ein gutes Stück über dem derzeitigen Niveau der Aktie. Dabei war die Aktie im Juli schon gut in die Richtung dieses Kursziels unterwegs und hatte mit knapp 131 US-Dollar ein neues Hoch erreicht, bevor eine Korrektur einsetzte. Dass deren Beginn mit der Vorlage der Ergebnisse des zweiten Quartals zusammen fiel, war für das Kursverhalten vergangenen Wochen am Gesamtmarkt typisch, auch, dass verkauft wurde, obwohl die Ergebnisse über den Prognosen lagen.

Mit einem Umsatzanstieg von 12,5 Prozent und einem Anstieg des Gewinns pro Aktie um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum lag Fiserv solide über der Analysten-Prognose. Trotzdem kam die Aktie zurück. Aber eher nicht, weil man unter den Anlegern noch weit mehr erhofft hatte, sondern weil viele mit Blick auf den vorherigen Kursanstieg bereits vorgekauft hatten, dann ihre Gewinne mitnehmen wollten und der Aktie schlicht in diesem Moment wegen der Vorkäufe die Nachfrage ausging. Aber jetzt wäre ein Level erreicht, auf dem sich die Bullen wieder zeigen könnten, denn:

Auf eine solide wirkende Kreuzunterstützung aufgesetzt

Wir sehen, dass sich der Fiserv-Kurs den beiden mittelfristigen, im Steigungswinkel leicht unterschiedlichen Aufwärtstrendlinien angenähert hat, auf die es zusammen mit zwei Zwischenhochs aus dem ersten Quartal in Sachen mittelfristiger Trend ankommen würde. Dadurch entsteht eine solide wirkende Kreuzunterstützung, zugleich hat diese mehrwöchige Korrektur die markttechnischen Indikatoren auf Tagesbasis, hier im Chart der Stochastik-Oszillator, aus dem zuvor überkauften in den überverkauften Bereich geführt.

Quelle: marketmaker pp4

Dass diese Zone hält ist, zumal Fiserv derzeit nicht gerade teuer bewertet ist, gut möglich. Trotzdem würden wir den Stop Loss zwar eng, aber nicht zu eng setzen und der Aktie etwas Spielraum geben, indem wir die Absicherung unter die nächste, quasi als „Sprungtuch“ der Bullen fungierende Supportlinie in Form der 200-Tage-Linie platzieren.

Ein trendkonformer Long-Trade nahe am Schlüssel-Support

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Long ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 82,803 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,1. Den Stop Loss würden wir bei 113 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0850 einem Kurs von ca. 2,75 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Fiserv lautet TT7MFX.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 122,39 US-Dollar, 130,74 US-Dollar

Unterstützungen: 119,48 US-Dollar, 118,02 US-Dollar, 117,10 US-Dollar, 113,40 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Fiserv

Basiswert Fiserv WKN TT7MFX ISIN DE000TT7MFX6 Basispreis 82,803 US-Dollar K.O.-Schwelle 82,803 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,1 Stop Loss Zertifikat 2,75 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.