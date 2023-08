Dax Chartanalyse 25.08.2023: Technische Erholung im Abwärtsimpuls

Widerstand: 15.660 15.900 Unterstützung: 15.550 15.468

Rückblick:

Das gestern favorisierte bärische Szenario für einen Rücksetzer "Richtung 15.700 Punkte, potenziell deutlich tiefer" ist perfekt aufgegangen.

Der Index bekam am Nachmittag ordentlich Verkaufsdruck und setzte zeitweise sogar unter die 15.600er Marke zurück. Die US-Börsen schlossen in der Nähe der Tagestiefs, der deutsche Leitindex eröffnete daraufhin heute mit einer kleineren Abwärtskurslücke in den Handel, drehte im Anschluss aber ins Plus am Vormittag. Diese Stärke macht auf den ersten Blick wenig Sinn, auf den zweiten Blick auch nicht.

Ausblick:

Die US-Indizes haben gestern Abend sehr schwach in der Nähe der Tagestiefs geschlossen, das ist in der Regel ein sehr bärisches Signal für den darauffolgenden Handelstag. Die relative Stärke im Dax heute morgen könnte daher möglicherweise nicht besonders lange Bestand haben.

Im Bereich 15.660/80 Punkte befindet sich ein wichtiger Horizontalwiderstand im Stundenchart. So lange diese Zone nicht per Stundenschlusskurs überwunden werden kann, ist jederzeit mit einem erneuten Rücksetzer unter 15.600, potenziell deutlich tiefer, zu rechnen. Ein schönes Wochenende allen Lesern!