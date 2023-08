DAX: Im Erholungsmodus

Obwohl der Deutsche Aktienindex DAX heute etwas zulegen kann, können die Kursgewinne von rund einem halben Prozent die Märkte derzeit nicht beschwichtigen. Tendenziell zeigt sich ein etwas lustloser Handeln nach den massiven Kursverlusten vom Donnerstag. Allerdings ist auch zu erkennen, dass der DAX um eine Stabilisierung um die Tiefs aus der Vorwoche bemüht ist.

Anstiegschancen an 16.000 Punkte werden dem DAX erst oberhalb von 15.800 Zählern eingeräumt, darüber könnte der Bereich um 16.060 Punkten in den Fokus rücken.

Auf der Unterseite würde ein Unterschreiten des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 15.415 Punkten unmittelbares Korrekturpotenzial auf 15.150 Punkte entfalten. Zeitgleich würde dadurch aber auch eine Auflösung des seit Februar sich öffnenden Keils einhergehen, inklusive mittelfristiger Verkaufssignale.

Weitere Wirtschaftsdaten und Impulse folgen lediglich noch aus den USA und werden ab 16:00 Uhr mit dem Konsumklima der Uni Michigan per August (endgültig) fortgesetzt. Ab 16:05 Uhr startet die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem FED-Symposium in Jackson-Hole. Ab 21:00 Uhr wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit einer Rede in Jackson-Hole erwartet.