Ich investiere all mein Geld in Aktien – und habe keine Ahnung, wo der DAX heute steht

Nein, dieser Titel ist nicht gelogen.

Der allergrößte Teil meines Vermögens ist in Aktien investiert. Über Aktieninvestments nachzudenken, bereitet mir viel Freude. Auch beruflich habe ich mit dem Aktienmarkt zu tun. Und doch habe ich keine Ahnung, wo der DAX heute notiert und wie meine Aktien aktuell stehen. Ich weiß nicht, was die derzeitigen Marktprognosen alles vorhersagen und ob der S&P 500 diese Woche gestiegen oder gefallen ist.

Das klingt nach Ahnungslosigkeit, und ich könnte es dir nicht verübeln, wenn das nun dein Eindruck wäre.

Aber rollen wir das Thema mal von einer anderen Seite auf: Muss ein Buy-and-Hold-Investor, wie ich einer bin, wirklich die aktuellen Kurse kennen?

***

Alle Aktien, die sich derzeit in meinem Depot befinden, liegen dort schon seit über einem Jahr. Viele Positionen habe ich sogar seit mehreren Jahren nicht angetastet. Der Grund dafür ist, dass ich von den Unternehmen, die ich gekauft habe, nachhaltig überzeugt bin, und an ihrer langfristigen Wertschöpfung teilhaben will.

Es handelt sich mehrheitlich um Unternehmen, bei denen ich mir ihrer finanziellen Stärke, ihrer Wettbewerbsvorteile und der Fähigkeit ihrer Führungsteams so sicher bin, dass ich das tägliche Hin und Her schlichtweg nicht verfolgen muss.

Auf der Suche nach neuen Investitionen achte ich auf dieselben Kriterien. Den Aktienkurs checke ich vor dem Kauf nur, um prüfen zu können, ob die Börsenbewertung in einem vernünftigen Rahmen ist.

Im Anschluss an den Aktienkauf reicht es dann völlig aus, wenn ich in Sachen Fundamentaldaten up to date bleibe und einschätzen kann, wann die operative Performance nachlässt, sodass ein Verkauf angebracht wäre.

Sei ehrlich: Den aktuellen Stand des DAX oder den S&P 500 brauche ich für diesen Buy-and-Hold-Ansatz gar nicht. Es ist auch angenehm entschleunigend, die letztlich ohnehin irrelevanten kurzfristigen Zuckungen des Aktienmarkts einfach zu ignorieren.

Vermutlich bin ich mit diesem Ansatz sogar in bester Gesellschaft. Es würde mich wundern, wenn Warren Buffett wie aus der Pistole geschossen beantworten könnte, wo verschiedene Indizes oder Kurse seiner Holdings heute stehen. Schließlich ist auch er ein Investor, der die Unternehmensqualität über alles stellt und gern langfristig investiert.

Und was ist die Moral von der Geschicht’? Wenn du in Aktien investierst und keine Ahnung hast, was der DAX heute macht … dann schäme dich nicht.

Der Artikel Ich investiere all mein Geld in Aktien – und habe keine Ahnung, wo der DAX heute steht ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Aktienwelt360 2023