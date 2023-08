GNW-Adhoc: Rackspace Technology nimmt an Google Cloud Next teil, um die Google Cloud-Angebote und -Partnerschaften des Unternehmens zu präsentieren

^SAN ANTONIO, Aug. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology(®) (NASDAQ:

RXT) - ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute seine Teilnahme an der Google Cloud Next bekannt, die vom 29.-31. August in San Francisco stattfindet. Google Cloud Next bringt über 15.000 Entwickler, IT-Fachleute und CXOs aus der ganzen Welt für drei Tage mit spannenden Inhalten und Networking-Möglichkeiten zusammen. Die Teilnehmenden der Veranstaltung können Rackspace am Stand Nr. 217 besuchen, um mehr über die Partnerschaft von Rackspace mit Google Cloud und die innovativen generativen KI-Dienste und -Lösungen zu erfahren, die die Foundry

for Generative AI by Rackspace (FAIR(TM)) Praxis nutzen. Darüber hinaus können die

Teilnehmenden sich über die Partnerschaft zwischen Rackspace und Aible informieren, die zum Ziel hat, die Einführung generativer KI-Lösungen voranzutreiben und Datenanalyse und Data Storytelling im Unternehmensmaßstab in noch nie dagewesener Geschwindigkeit zu ermöglichen. Die Lösungen von Aible basieren auf Google Cloud, während Rackspace End-to-End-Dienste für die Verwaltung und Bereitstellung in der Kundenumgebung bietet. FAIR powered by Aible hat es sich zum Ziel gesetzt, die sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Einführung von generativen KI- und Datenlösungen in Unternehmen aller Branchen zu beschleunigen. Bei einem Besuch am Rackspace-Stand Nr. 217 können die Teilnehmenden an der interaktiven generativen KI-Aktivität StickerVerse teilnehmen, um einen individuellen Aufkleber und eine interaktive Live-Demonstration von Rackspace ICE zu erhalten. Darüber hinaus wird Sriram Rajan, Senior Principal Architect, am Dienstag, den 29. August, um 16:30 Uhr PT eine Theatersitzung mit dem Titel ?Taking Anthos and AlloyDB for a Multicloud Ride" (Mit Anthos und AlloyDB auf Multicloud-Fahrt gehen) abhalten, in der er erläutert, wie Anwendungen mit Kubernetes, Anthos und AlloyDB in der Google Cloud ausgeführt werden können. Die Teilnehmenden werden eine Referenzarchitektur, Anwendungsfälle, Beispielimplementierungen und wichtige Überlegungen mitnehmen. Rackspace-Top-Talent unterstützt von anerkannter Google Cloud-Expertise * Dreimaliger Gewinner der Google Cloud Partner of the Year Awards: 2020 Breakthrough Partner of the Year - Nordamerika; 2019 Specialization Partner of the Year - Infrastruktur; 2018 Cloud Migration Partner of the Year

* ISG Provider Lens(TM) 2023 führend bei Managed Services und Implementierungs-

und Integrationsdiensten in der Google Cloud * Beschäftigt über 3.000 Cloud-Experten * Verfügt über drei Google Cloud-Spezialisierungen für Infrastruktur-Services, Cloud-Migration-Services und SAP on Google Cloud-Services Die Foundry for Generative AI by Rackspace (FAIR) FAIR ist eine bahnbrechende globale Praxis, die sich der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung der Kundenerfahrung, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch den sicheren und pragmatischen Einsatz von KI-Technologien widmet. FAIR hat über 100 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren einzigartigen Implementierungen für unsere Kunden in aller Welt. FAIR bietet drei einzigartige Dienstleistungen an, um die transformative Kraft der generativen KI zu nutzen: * FAIR Ideate: Ein interaktiver und gemeinschaftlicher Ideenfindungs-Workshop, der Unternehmen dabei hilft, umsetzbare Anwendungsfälle für generative KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI- Bereitschaftsdiagnose liefert entscheidende Hinweise für eine erfolgreiche KI-Einführung. * FAIR Incubate: Ein agiles und iteratives Programm, das die erste generative KI-Lösung für ein Unternehmen mitentwickelt. Es legt den Technologie-Stack fest und bewertet die Realisierbarkeit von KI, um eine nahtlose Integration in die Unternehmensprozesse zu gewährleisten. * FAIR Industrialize: Ein systematisches Bestreben, um die KI-Lösung in ein Produkt umzuwandeln, Governance zu implementieren, Metriken zu definieren und das KI-Modell und die verteilte Cloud-Infrastruktur für kontinuierliche Verbesserungen zu optimieren. Rackspace hat FAIR für die Implementierung von Rackspace ICE genutzt. Rackspace ICE ist ein KI-Duett, das die Produktivität und Effektivität von Markteinführungsteams steigert. Es nutzt die Leistung der KI, um Routineaufgaben zu automatisieren, warme Leads zu identifizieren, relevante Daten und Inhalte zu veröffentlichen und kontextbezogene Echtzeitanalysen für hyperpersonalisierte Kundeninteraktionen bereitzustellen.

Rackspace nutzt FAIR auch zur Entwicklung von RITA(TM) (Rackspace's Intelligent

Rackspace nutzt FAIR auch zur Entwicklung von RITA(TM) (Rackspace's Intelligent Technology Assistant). RITA ist ein interaktiver Chatbot, der die neuesten Sprachmodelle verwendet, um IT-Serviceanfragen in Textform zu beantworten, Selbstbedienungsfunktionen für Anfragen zu verbessern, neue Hardware oder Software anzufordern, vergessene Passwörter zurückzusetzen und Fragen zu IT- und Sicherheitsrichtlinien zu beantworten. Darüber hinaus verknüpft die Lösung die Antwort mit den spezifischen Abschnitten der Quelldokumente zur Lösung. Klicken Sie hier (https://www.rackspace.com/data/generative-ai), um mehr über FAIR und darüber zu erfahren, wie Sie mit Hilfe von generativer KI grenzenlose Kreativität freisetzen können. Weitere Informationen zu Google Cloud Next '23 erhalten Sie hier (https://fair.rackspace.com/partners/google-cloud/). Über Rackspace Technology Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud- Diensten.. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.