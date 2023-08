United Bankshares zahlt Dividende für das dritte Quartal

Der amerikanische Finanzdienstleister United Bankshares, Inc. (ISIN: US9099071071, NASDAQ: UBSI) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,36 US-Dollar ausbezahlen, wie am Montag berichtet wurde. Aktionäre erhalten die Dividende für das dritte Quartal am 2. Oktober 2023 (Record date: 8. September 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,44 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 29,48 US-Dollar (Stand: 28. August 2023) eine derzeitige Dividendenrendite von 4,88 Prozent. Im November 2021 gab United Bankshares eine Anhebung der Dividende im Vergleich zum Vorquartal (0,35 US-Dollar) um knapp 3 Prozent oder 1 US-Cent bekannt.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Gewinn von 92,5 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 95,6 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 27. Juli berichtet wurde. United Bankshares ist der Mutterkonzern der United Bank, die knapp 250 Filialen in Virginia, Maryland, Washington, D.C., North Carolina, South Carolina, Georgia, Pennsylvania, West Virginia und in Ohio betreibt.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 27,19 Prozent im Minus (Stand: 28. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 3,93 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de